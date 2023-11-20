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Дружини окупантів вийшли на протест: розвідка Британії оцінила наслідки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Дружини окупантів вийшли на протест: розвідка Британії оцінила наслідки
Поліція за лічені хвилини розігнала акцію протесту на Театральній площі
фото з відкритих джерел

Британські розвідники заявили, що протести та вимоги російських жінок є примітними

Дружини російських окупантів 7 листопада провели, мабуть, першу публічну вуличну акцію протесту в Москві після вторгнення в Україну. Вони зібралися на центральній площі Театральній і розгорнули транспаранти з вимогою повернути своїх чоловіків із передової. Про це повідомило міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

«З лютого 2022 року в соціальних мережах ледь не щоденно з’являються пости російських дружин і матерів, які протестують у мережі проти умов служби своїх близьких», – йдеться в повідомленні.

Однак, за словами британських розвідників, законодавство Росії досі не дозволяло родичам військових об’єднатися у впливову лобістську силу, як це робили солдатські матері під час афгансько-радянської війни 1980 років.

Британці констатували, що поліція за лічені хвилини розігнала акцію протесту на Театральній площі. Проте такі протести та вимоги російських жінок є примітними.

«Очевидно, що необмежену тривалість бойового розгортання особового складу без ротації все частіше сприймають як нежиттєздатні й самі війська, і їхні родичі», – додали в міноборони.

Нагадаємо, триває 635-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 46 бойових зіткнень.

Минулої доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши ударні БпЛА типу Shahed-136/131. У результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони знищено 15 з 20 ударних БпЛА.

Ворог завдав один ракетний та 17 авіаційних ударів, здійснив 94 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: британська розвідка війна окупанти росія

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