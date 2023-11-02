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Жінки-біженки з України створили нову організацію у Молдові

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Жінки-біженки з України створили нову організацію у Молдові
У Кишеневі запрацювала організація, яка об'єднала українок
фото: ipn.md

Організація підтримуватиме жінок для адаптації у Республіці Молдова

Українки у Молдові створили громадську асоціацію, яка пропонує вирішення проблем української громади в країні. Захід із запуску Асоціації мережі жінок-біженців з України Female Support Force відбувся у Кишиневі, пише Moldova1.

Асоціація Female Support Force була заснована з ініціативи двох біженок з України, які відчули потребу в підтримці для адаптації в Республіці Молдова. «На жаль, з початком війни я переїхала до Республіки Молдова і пройшла через усі труднощі як біженка: я жила тут із родиною, отримувала необхідну допомогу до того моменту, коли зрозуміла, що тільки ми розуміємо наші потреби. Ми працювали неофіційно як ініціативна група, зараз працюємо легально», – зазначає одна із засновниць асоціації Юлія Занченко.

«Спочатку через спілкування ми дізнаємося, з якими проблемами стикаються біженці. Ми будемо працювати з владою таким чином, щоб кожен мав доступ до правдивої інформації. Біженці дуже різні: хтось принаймні хоче адаптуватися, інтегруватися, комусь потрібна психологічна допомога», – зазначає інша ініціаторка організації Ольга Стус.

Асоціація має на меті створити спільноту, в якій сприяють інтеграції, мультикультурному обміну, підприємництву, партнерству та захисту прав жінок у кризових ситуаціях. Female Support Force зараз налічує понад 320 членів.

«Ми готуємо програми підтримки, фінансові, професійні, психологічні тренінги, лідерські тренінги, переговори, тому що жінки повинні бути залучені до мирних переговорів. Навіть якщо рівень їх залученості дуже низький, лише 4%», – каже президентка асоціації «Підприємці з інвалідністю» Ірина Ревін.

Наталія Скубіліна за фахом юрист. Вона приїхала до Молдови з сином через два місяці після початку повномасштабної війни в Україні. Зараз готується відкрити власну справу. І це це вдалося завдяки підтримці асоціації, каже вона. «Перший період я була дуже розгублена, ти не розумієш, чого хочеш, але через деякий час я зрозуміла, що хочу зробити внесок у суспільство. Я в процесі відкриття власного салону краси. Я хочу допомогти нашим жінкам, дати їм роботу. Я хочу популяризувати українську продукцію, українську косметику» , – каже Наталія Скубіліна.

До слова, українці, яким довелося шукати притулку, рятуючись від війни, активно будують нове життя у Молдові. Оскільки війна продовжується, влада Молдови докладає значних зусиль, щоб інтегрувати біженців у суспільство. Але в свою чергу закликає біженців допомогти побороти корупцію та хабарництво у країні, пише NewsMaker.

Як зазначає видання, у Молдові наразі знайшли притулок близько 100 тис осіб – чисельність цієї спільноти дорівнює населенню міста Бєльць. Вони вивчають румунську мову, шукають роботу, дізнаються про свої права та прагнуть жити в безпечній обстановці.

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Теги: Молдова війна українці притулок влада біженці

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