Протести у Білорусі: почалися сутички і масові затримання



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У Мінську заворушення: поліція затримує людей на акції протесту

У Мінську під час акції протесту затримали більше 60 осіб

У декількох містах Білорусі розпочалися акції протесту, викликані відмовою Центральної виборчої комісії зареєструвати двох опозиційних кандидатів на прийдешні вибори президента — Віктора Бабарика та Валерія Цепкала.

Звечора правоохоронці почали перекривати проспект і найближчу станцію метро у Мінську, готуючись до акції протесту. Пізніше почалися затримання. Зокрема, поліція забрала двох журналістів «Єврорадіо», які вели стрим із акції протесту.

В Минске начались задержания, ОМОН разъединяет протестующих pic.twitter.com/kGdTkCeR4G — DW на русском (@dw_russian) July 14, 2020

Ще одного чоловіка затримали після того, як він попросив міліціонерів надати допомогу одному з учасників ходи, якому раптово стало погано.

Згодом почалися сутички протестувальників з поліцією.

Популярний в країні Telegram-канал «Білорусь головного мозку» повідомив про затримання журналістів «Радіо Свобода». Приблизно через годину після початку акції почали глушити інтернет, затримання продовжилися. У відповідь присутні почали кричати «Ганьба!» і «Живе Білорусь!».

За повідомлення білоруських журналістів у Мінську під час акції протесту затримали більше 60 осіб.

До слова, напередодні президент Білорусі Олександр Лукашенко зізнався в любові до рідної країни та назвав її «раєм».

Нагадаємо, у Білорусі суперники Лукашенка реєструються кандидатами у президенти з-за ґрат.

Як повідомлялося, президент Білорусії Олександр Лукашенко заявив, що росіяни і українці заздрять білорусам, бо вони живуть в «безпечній, спокійній країні».

Також Олександр Лукашенко назвав Білорусь останнім союзником Росії.

Нагадаємо, президентські вибори в Білорусі заплановані на 9 серпня. 65-річний Олександр Лукашенко керує країною вже 25 років і буде балотуватися ще.

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