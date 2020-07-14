Протести у Білорусі: почалися сутички і масові затримання
У Мінську під час акції протесту затримали більше 60 осіб
У декількох містах Білорусі розпочалися акції протесту, викликані відмовою Центральної виборчої комісії зареєструвати двох опозиційних кандидатів на прийдешні вибори президента — Віктора Бабарика та Валерія Цепкала.
Звечора правоохоронці почали перекривати проспект і найближчу станцію метро у Мінську, готуючись до акції протесту. Пізніше почалися затримання. Зокрема, поліція забрала двох журналістів «Єврорадіо», які вели стрим із акції протесту.
В Минске начались задержания, ОМОН разъединяет протестующих pic.twitter.com/kGdTkCeR4G— DW на русском (@dw_russian) July 14, 2020
Ще одного чоловіка затримали після того, як він попросив міліціонерів надати допомогу одному з учасників ходи, якому раптово стало погано.
Згодом почалися сутички протестувальників з поліцією.
Овации ментовской двери#Минск #Выбары2020 #Belarus #Беларусь #NEXTA pic.twitter.com/jRAGIKP5WP— yur_vv (@yur_vv) July 14, 2020
Watch “Минск” on #Vimeo https://t.co/aNE7j89QHh— alex papkovski (@papalexxx) July 14, 2020
На Немиге после драки люди убегают от ОМОНа. #ЯМы97 #Минск #Беларусь #СтопТаракан pic.twitter.com/9KJV5CIlqB— Константин Рыков (@rykov) July 14, 2020
Популярний в країні Telegram-канал «Білорусь головного мозку» повідомив про затримання журналістів «Радіо Свобода». Приблизно через годину після початку акції почали глушити інтернет, затримання продовжилися. У відповідь присутні почали кричати «Ганьба!» і «Живе Білорусь!».
Минск вечером 14 июля.— TUT.BY (@tutby) July 14, 2020
Фото: Дмитрий Брушко, https://t.co/SAPdczGoiG pic.twitter.com/wuyQvikTRu
За повідомлення білоруських журналістів у Мінську під час акції протесту затримали більше 60 осіб.
До слова, напередодні президент Білорусі Олександр Лукашенко зізнався в любові до рідної країни та назвав її «раєм».
Нагадаємо, у Білорусі суперники Лукашенка реєструються кандидатами у президенти з-за ґрат.
Як повідомлялося, президент Білорусії Олександр Лукашенко заявив, що росіяни і українці заздрять білорусам, бо вони живуть в «безпечній, спокійній країні».
Також Олександр Лукашенко назвав Білорусь останнім союзником Росії.
Нагадаємо, президентські вибори в Білорусі заплановані на 9 серпня. 65-річний Олександр Лукашенко керує країною вже 25 років і буде балотуватися ще.