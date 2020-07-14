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    Протести у Білорусі: почалися сутички і масові затримання

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    У Мінську заворушення: поліція затримує людей на акції протесту - Протести у Білорусі: почалися сутички і масові затримання
    У Мінську заворушення: поліція затримує людей на акції протесту

    У Мінську під час акції протесту затримали більше 60 осіб

    У декількох містах Білорусі розпочалися акції протесту, викликані відмовою Центральної виборчої комісії зареєструвати двох опозиційних кандидатів на прийдешні вибори президента — Віктора Бабарика та Валерія Цепкала.

    Звечора правоохоронці почали перекривати проспект і найближчу станцію метро у Мінську, готуючись до акції протесту. Пізніше почалися затримання. Зокрема, поліція забрала двох журналістів «Єврорадіо», які вели стрим із акції протесту.

    Ще одного чоловіка затримали після того, як він попросив міліціонерів надати допомогу одному з учасників ходи, якому раптово стало погано.

    Згодом почалися сутички протестувальників з поліцією.

    Популярний в країні Telegram-канал «Білорусь головного мозку» повідомив про затримання журналістів «Радіо Свобода». Приблизно через годину після початку акції почали глушити інтернет, затримання продовжилися. У відповідь присутні почали кричати «Ганьба!» і «Живе Білорусь!».

    За повідомлення білоруських журналістів у Мінську під час акції протесту затримали більше 60 осіб.

    До слова, напередодні президент Білорусі Олександр Лукашенко зізнався в любові до рідної країни та назвав її «раєм».

    Нагадаємо, у Білорусі суперники Лукашенка реєструються кандидатами у президенти з-за ґрат.

    Як повідомлялося, президент Білорусії Олександр Лукашенко заявив, що росіяни і українці заздрять білорусам, бо вони живуть в «безпечній, спокійній країні». 

    Також Олександр Лукашенко назвав Білорусь останнім союзником Росії.

    Нагадаємо, президентські вибори в Білорусі заплановані на 9 серпня. 65-річний Олександр Лукашенко керує країною вже 25 років і буде балотуватися ще.

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