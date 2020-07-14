У Мінську заворушення: поліція затримує людей на акції протесту



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У Мінську люди вийшли на стихійні акції протесту

Під затримання потрапляють і випадкові перехожі

На акції протесту проти зняття опозиційних кандидатів з виборів президента Білорусі в Мінську почалися затримання. Про це повідомляється в Telegram-каналі білоруського журналіста Степана Путіло.

Правоохоронці затримують учасників протесту з біло-червоно-білою символікою. Уточнюється, що під затримання потрапляють і випадкові перехожі.

У повідомленні говориться, що правоохоронці діють жорстко. Деякі учасники протестної акції пручаються затримань.

До слова, напередодні президент Білорусі Олександр Лукашенко зізнався в любові до рідної країни та назвав її «раєм».

Нагадаємо, у Білорусі суперники Лукашенка реєструються кандидатами у президенти з-за ґрат.

Як повідомлялося, президент Білорусії Олександр Лукашенко заявив, що росіяни і українці заздрять білорусам, бо вони живуть в «безпечній, спокійній країні».

Також Олександр Лукашенко назвав Білорусь останнім союзником Росії.

Нагадаємо, президентські вибори в Білорусі заплановані на 9 серпня. 65-річний Олександр Лукашенко керує країною вже 25 років і буде балотуватися ще.

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