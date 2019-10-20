У Гонконгу поновилися багатотисячні протести
Масові акції протесту в Гонконгу
Протестувальники знову вирішили перекрити дороги, палити сміття та кидати «коктейлі Молотова»
У Гонконгу в неділю відбулися чергові акції протесту незадоволених діями місцевої влади.
Про це повідомляє EFE.
«Тисячі мешканців Гонконгу знову вийшли на вулиці у неділю, щоб взяти участь у марші проти дій місцевої влади, під час якого найрадикальніші протестувальники знову вирішили перекрити дороги, палити сміття та кидати «коктейлі Молотова» у працівників поліції», – йдеться у повідомленні.
Марш, який мирно розпочався у центральному мікрорайоні Цим Ша Цуї, мав на меті висловити протест проти нещодавнього рішення влади заборонити носіння масок під час акцій, а також закликати до реформи поліцейського корпусу міста, який звинувачують у жорстокості стосовно протестувальників.
Як повідомлялося, у Apple видалили додаток, який допомагав консолідувати інформацію від користувачів та загальнодоступних джерел і стежити за локаціями поліції у Гонконгу.
Нагадаємо, під час протестів у Гонконзі на касках протестувальників був помічений напис українською мовою: Слава Гонконгу! Героям Слава!