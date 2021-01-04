На інавгурації Байдена традиційний парад замінять віртуальним

Байдена після складання присяги у Капітолії до Білого дому супроводжуватиме президентський ескорт з військових усіх родів військ

Віртуальну версію параду транслюватимуть на телебаченні, а в програмі очікуються виступи музикантів, поетів, танцювальних труп

На церемонії інавгурації обраного президента США Джо Байдена, що запланована на 20 січня, традиційну двогодинну ходу американського лідера до Білого дому замінять на віртуальний парад у зв'язку із коронавірусними обмеженнями. Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що віртуальну версію параду транслюватимуть на телебаченні, а в програмі очікуються виступи музикантів, поетів, танцювальних труп та інших виконавців.

Організатори заходу заявляють, що учасники параду дотримуватимуться соціального дистанціювання.

Також повідомляється, що Байдена після складання присяги у Капітолії до Білого дому супроводжуватиме президентський ескорт з військових усіх родів військ.

Нагадаємо, інавгурація Байдена, що планується 20 січня, відбудеться після поминальної церемонії за жертвами Covid-19.

Раніше повідомлялося, що Об'єднаний комітет Конгресу з проведення церемонії інавгурації президента США повідомив, що інавгурація Байдена відбудеться за мінімальної кількості запрошених. При звичайному відвідуванні інавгурації 200 тисячами осіб цього року їхня кількість буде обмежена членами конгресу особисто і ще одним їхнім гостем.

14 грудня Колегія виборників затвердила Джо Байдена новим президентом США. Демократ набрав 302 голоси виборників, а чинний президент Дональд Трамп – 232 голоси. У загальнонаціональному масштабі на виборах 4 листопада Байден також набрав більшість голосів американців.

Дональд Трамп відмовився публічно визнавати перемогу суперника та заявив про фальсифікації.