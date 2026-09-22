Зеленський прокоментував зняття санкцій із двох російських олігархів

Володимир Зеленський зауважив, що Росія й надалі намагатиметься обходити санкції через суди, законодавство, бізнес та інші механізми

Президент України Володимир Зеленський прокоментував скасування санкційних обмежень щодо двох російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Про це пише «Главком».

Коментуючи цю ситуацію, глава держави підкреслив, що збереження одностайності серед партнерів стає дедалі складнішим завданням.

За його словами, Російська Федерація постійно шукає нові лазівки для обходу обмежень, використовуючи для цього судові позови, законодавчі нюанси, бізнес-зв'язки та інші доступні важелі впливу.

Зеленський наголосив на необхідності системно протидіяти цим спробам та блокувати подібні рішення, зауваживши, що вже обговорював це питання під час перемовин із європейськими лідерами.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу продовжила на 36 місяців персональні санкції проти Росії, запроваджені через загрозу територіальній цілісності та незалежності України. Водночас зі санкційного списку виключили російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.

Президент Володимир Зеленський заявив, що можливе зняття санкцій з окремих російських олігархів буде «самовбивчим та контрпродуктивним» кроком. За його словами, Україна очікує від Європейського Союзу подальшого посилення санкційного тиску на Росію.

Раніше під час розмови з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен Зеленський наголосив, що на тлі постійних спроб Росії ескалувати війну Євросоюз має посилювати санкційний тиск, а не послаблювати його. За словами президента, кожна особа опинилася у санкційному списку невипадково, адже причетна до причин, через які війна розпочалася та досі триває.