Буданов розповів про українську технологію проти реактивних шахедів

Розробку вже застосовують у бойових умовах, але для її масштабування потрібні значні кошти

Україна вже застосовує у бойових умовах нову технологію для перехоплення російських реактивних шахедів. Київ також готовий обговорювати з міжнародними партнерами доступ до відповідних розробок, щоб прискорити їх масштабування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю керівника Офісу президента Кирила Буданова Euronews.

За словами Буданова, нова українська технологія у більшості випадків дозволяє перехоплювати російські реактивні шахедів. Наразі розробку вже використовують безпосередньо у бойових умовах.

Головним викликом залишається масштабування виробництва. Україні необхідно виготовляти відповідні засоби перехоплення у значно більших обсягах, особливо напередодні найскладнішої частини зими.

Одним зі шляхів нарощування виробництва може стати поглиблення співпраці з країнами-партнерами. Держави, які вже мають чинні домовленості з Україною у сфері безпілотних технологій, можуть вести переговори щодо доступу до нових українських розробок.

«Йдеться не про якийсь конкретний продукт, а про принцип співпраці між країнами щодо подібної продукції», – сказав Буданов.

За його словами, кожен партнер, який уклав з Україною угоди щодо співпраці у сфері дронів, може продовжувати переговори щодо конкретних продуктів.

Буданов висловив упевненість, що Україні вдасться досягти необхідних обсягів виробництва до зими. Водночас для масштабування відповідних технологій необхідні значні фінансові ресурси.

Нагадаємо, 30 вересня радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов повідомив, що російські війська вперше застосували реактивний безпілотник з особливим боєзарядом кумулятивно-ріжучого спеціального навантаження (КРСН).

За словами Бескрестнова, такий боєзаряд створений спеціально для ураження високовольтних опор та металевих мостових конструкцій. КРСН складається з основного боєзаряду вагою 40 кг та чотирьох модулів ураження.