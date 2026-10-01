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Британія завдала нового санкційного удару по Росії

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Британія завдала нового санкційного удару по Росії
Велика британія запровадила санкції проти «тіньового флоту» РФ аби обмежити нафтові доходи країни-агресора
фото: Служба зовнішньої розвідки України

Під обмеження потрапили судна «тіньового флоту», пропагандисти та причетні до катувань українців

Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти Росії. Обмеження спрямовані, зокрема, проти російського «тіньового флоту», мереж дезінформації Кремля та осіб, причетних до катувань і незаконного утримання українських цивільних. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресреліз британського уряду.

Загалом британський уряд оголосив про 31 новий санкційний захід. До списку потрапили вісім суден, пов'язаних із російським «тіньовим флотом», а також фізичні та юридичні особи, які, за даними британської влади, допомагають Росії обходити обмеження або підтримують її воєнні зусилля.

Окремий блок санкцій стосується порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях України. Британія внесла до санкційного списку осіб, яких пов'язують із незаконними затриманнями, катуваннями та жорстоким поводженням з українськими цивільними. Також обмеження стосуються представників системи, яка використовується Росією для утримання та примусової індоктринації українських дітей.

Ще одним напрямком стали російські пропагандистські та дезінформаційні мережі. Британська влада заявила, що нові санкції мають перешкодити поширенню наративів Кремля та діяльності осіб, які підтримують російську агресію проти України.

Санкції також зачепили російську енергетичну сферу. Серед підсанкційних структур опинилася компанія Novatek Gas & Power Asia, пов'язана з експортом російського газу. Британія таким чином продовжує тиснути на джерела доходів, які Москва використовує для фінансування війни.

У британському уряді наголосили, що нові обмеження спрямовані одночасно на російські доходи, дезінформаційні мережі та осіб, причетних до злочинів проти українців.

Велика Британія системно розширює санкційний тиск на російський «тіньовий флот». За даними британського уряду, станом на липень 2026 року під санкціями перебували понад 600 суден у межах російського санкційного режиму, зокрема понад 580 нафтових танкерів.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський після масованої нічної атаки Росії звернувся до президента США Дональда Трампа та керівництва Європейського Союзу із закликом посилити санкційний тиск на РФ.

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Теги: Велика Британія санкції війна росія Україна

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