Кремль знайшов новий спосіб поповнювати армію іноземцями

Росія спочатку легалізує іноземців за спрощеною процедурою, а потім укладає з ними контракти на військову службу

Росія планує залучити до війни проти України щонайменше 27 громадян Ємену. Для вербування іноземців РФ вибудувала окремий адміністративний механізм із залученням військових структур та прикордонної служби ФСБ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

У липні 2026 року начальник пункту відбору на військову службу за контрактом у Ханти-Мансійську лейтенант К. Первушин звернувся до прикордонної служби ФСБ РФ із проханням легалізувати перебування окремих громадян Ємену в Росії. Після отримання легального статусу з ними планували укласти контракти на військову службу.

Як зазначає розвідка, юридичною основою для цього став указ російського диктатора Володимира Путіна №821 від 5 листопада 2025 року. Він запровадив тимчасовий порядок прийому до громадянства РФ та видачі посвідок на проживання.

За даними розвідки, схема працює у два етапи: спочатку іноземця легалізують у Росії за спрощеною процедурою, а потім оформлюють на контрактну службу. До процесу залучені прикордонна служба ФСБ та профільні військкомати.

Серед 27 встановлених СЗРУ громадян Ємену є особи 2006 та 2007 років народження. У розвідці зазначають, що для залучення іноземців до війни Росія використовує фінансову винагороду та обіцянку легального статусу в країні.

Раніше Служба зовнішньої розвідки України отримала документи щонайменше восьми громадян Індонезії, яких завербували до лав армії РФ. Потенційним найманцям обіцяють високі виплати, небойову роботу, прискорене отримання російського громадянства та соціальні гарантії.

Раніше за такою схемою до армії РФ залучали громадян Непалу, Куби, Кенії та Індії. Багато з них зрештою опинялися на передовій без належної підготовки, а деякі гинули вже протягом перших тижнів.