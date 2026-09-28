Режисер фільму про викрадених українських дітей заявив про погрози

У Лондоні з автомобіля Притана Амброуза викрали жорсткий диск «Україна 2023–2024»

Британська контртерористична поліція розслідує погрози режисеру й продюсеру Притану Амброузу, який працює над документальним фільмом про українських дітей, примусово вивезених до Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Times.

Документальний фільм «Можу я тепер піти додому?» (Can I Go Home Now?) ще не вийшов у прокат. Стрічка присвячена українським дітям, яких Росія, за даними авторів фільму, викрала або примусово вивезла з окупованих територій. Українські медіа, які писали про зйомки 2023 року, уточнювали, що у фільмі – історії 12 дітей, троє з яких пережили російський полон. Музику до картини написав двократний володар «Оскара» А. Р. Рахман. Сам Амброуз, який очолює й медіамережу The Hollywood Insider, наголошує, що знімав гуманітарний, а не політичний проєкт.

Що розповів режисер

За словами Амброуза, відколи він почав працювати в Україні, його переслідують: він каже про смертельні погрози, напади на майно й автомобілі та злами комп'ютерних систем своїх компаній. За його версією, контртерористичні підрозділи долучилися до справи ще 2024 року, проте належного захисту він не отримав. У дописі в LinkedIn режисер публічно запитав столичну поліцію, чому за два роки нічого не змінилося. Ці твердження незалежно не підтверджені.

Поштовхом до публічної заяви став інцидент у Лондоні. У серпні в автомобіль Амброуза в районі Челсі проникли невідомі. З машини викрали ноутбук, робочі телефони, паспорт і жорсткий диск із написом «Україна 2023–2024». Водночас дорогі прикраси, дизайнерський одяг і годинник, які залишалися в салоні, зловмисники не забрали. За словами режисера, частину речей згодом знайшли покинутими в сусідньому парку. Він назвав те, що сталося, не крадіжкою, а «цілеспрямованою атакою». Незалежного підтвердження, що інцидент пов'язаний із фільмом, немає.

Що відомо про розслідування

За документами, з якими ознайомилася The Times, співробітники контртерористичної розвідки серйозно поставилися до заяв режисера. Серед версій, які вони розглядають, є можливе походження погроз від російської держави. Водночас британські правоохоронці наразі не заявляли, що причетність Росії встановлена. Конкретних підозрюваних поліція не називала й про результати перевірки не повідомляла.

Контекст: депортація українських дітей

Тема викрадення українських дітей уже стала предметом міжнародного розслідування. У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. У суді заявили, що мають розумні підстави вважати їх відповідальними за незаконну депортацію дітей з окупованих територій України до Росії.

Велика Британія теж говорить про системну політику Москви. 11 травня уряд країни запровадив санкції проти 85 осіб та організацій: 29 із них причетні до примусової депортації й мілітаризації українських дітей, ще 56 – до російських інформаційних кампаній. За даними британського уряду, понад 20 тис. дітей примусово переміщено або депортовано до Росії чи на тимчасово окуповані території, а за оцінками, близько 6 тис. із них потрапили до таборів «перевиховання».

Нагадаємо, наприкінці квітня в Україні заявили, що повернути дітей із Росії стало складніше: загалом додому вдалося забрати 2126 дітей.