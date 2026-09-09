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Титулований український футбольний тренер поїхав працювати до Росії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Титулований український футбольний тренер поїхав працювати до Росії
За інформацією Transfermarkt, Олександр Іванов має українське та російське громадянство

Олександр Іванов працює в структурі санкт-петербурзького «Зеніта»

Титулований український футбольний тренер Олександр Іванов після початку повномасштабної агресії РФ проти України продовжив професійну діяльність у Росії. Про це повідомляє Главком з посиланням на ресурс «Дніпрянин».

Наразі Іванов працює в структурі санкт-петербурзького «Зеніта».

Протягом багатьох років Іванов був асистентом Мирона Маркевича у «Металісті» та «Дніпрі». У 2015 році він самостійно керував «Дніпром» у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти «Аякса», оскільки Маркевич через проблеми зі здоров'ям не міг перебувати на тренерській лаві. У тому розіграші турніру клуб з Дніпра досягнув історичного успіху – став фіналістом.

Також Іванов входив до тренерських штабів «Руху», «Агробізнесу», «Чорноморця» та «Маріуполя». У 2017-2018 роках він також очолював «Металіст 1925».

Після початку повномасштабної війни тренер переїхав до Росії. Із липня 2023 року Іванов працює в системі Спортивної школи олімпійського резерву «Зеніт» у Санкт-Петербурзі. Спочатку він тренував юнацькі команди, а згодом отримав посаду головного тренера.

За інформацією Transfermarkt, Олександр Іванов має українське та російське громадянство.

Нагадаємо, визначився календар матчів донецького «Шахтаря» на загальному етапі Ліги чемпіонів сезону 2026/27:

  • 10 вересня – ПСВ (виїзд), початок о 19:45
  • 14 жовтня – АЕК (вдома), початок о 22:00
  • 21 жовтня – «Інтер» (виїзд), початок о 22:00
  • 3 листопада – «Спортінг» (вдома), початок о 19:45
  • 25 листопада – «Фенербахче» (вдома), початок о 22:00
  • 9 грудня – «Слован» (виїзд), початок о 19:45
  • 20 січня – «Лейпциг» (виїзд), початок о 22:00
  • 27 січня – «Реал» (вдома), початок о 22:00.

Cвої домашні поєдинки в Лізі чемпіонів «гірники» проводитимуть на лондонському стадіоні «Стемфорд Брідж».

Теги: Мирон Маркевич НОВИНИ ФУТБОЛУ росія ФК Зеніт

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