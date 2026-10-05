Олена Кравець потрапила у скандал через книгу російського видавництва: реакція зірки

Олена Кравець розповіла, чому видаляє гнівні коментарі під своїми дописами у соцмережах

Ексзірка «Кварталу 95» Олена Кравець втрапила у скандал після запуску платного книжкового клубу. Акторка показалася із книжкою російського видавництва «Азбука», що викликало обурення в мережі. Згодом зірка прокоментувала інцидент. Про це пише «Главком».

Що відомо про скандал із книжковим клубом Олени Кравець

фото: Threads

3 жовтня Олена Кравець повідомила про старт свого клубу «Читуни». Цей проєкт передбачає опрацювання однієї книги кожного місяця за окрему плату 395 грн у приватному Telegram-каналі.

фото: скриншот Threads

Першою книгу клубу обрали роман Фредріка Бакмана «Мої друзі» від українського видавництва «Книголав». Однак на обкладинці новини для презентації першої хвилі проєкту Олена Кравець зʼявилася з книгою, схожою на примірник російського видавництва «Азбука». Йдеться про один з романів письменника Мілана Кундери. Зокрема це підкреслили користувачі в мережі.

Реакція мережі

У мережі на фото Олени Кравець із книгою російського видавництва відреагував журналіст Всеволод Поліщук. Він зазначив, що акторка на «фото-анонсі Олена Кравець тримає в руках російську книжку».

фото: скриншот Всеволод Поліщук /Facebook

Також про інцидент висловилася драматургиня Вєста Гунченко у соцмережі Тhreads. Вона припустила, що у постері до відкриття клубу обрали старе фото Олени Кравець через збіг кольорів, а вигляд книги спотворив ШІ.

фото: скриншот Threads

«А якщо вам цікаво, яка ж саме книжка російського видавництва в руках у Олени Кравець, яка вирішила запустити власний читацький клуб. То ось вона. Спотворена ШІ, але впізнавана. Впевнена, втім, що вона на цьому фото в основному тому, що кольори обкладинки красиво підходили під кольори костюму на фотосесії», – зазначила Гунченко.

Також інцидент обговорювали й інші користувачі Тhreads. Вони висловили свої думки про подібне припущення та прокоментували ситуацію:

«Я впевнена, що в неї достатньо одягу, щоб заметчити з багатьма книжками української літератури, але але…».

«І цей же ж автор виданий у нас. Тобто український переклад є, але треба було взяти російську, аби кольори співпадали».

«Судячи з усього, це навіть не фото, а ШІ. І той, хто це згенерував, не настільки дорослий і освічений, щоб пам'ятати ту серію книг».

фото: скриншот Threads

Одна з користувачів також заявила, що коментарі з критикою під дописом Олени Краець видаляють, а авторів блокують: «Олена Кравець запускає книжковий клуб і все б нічого та на фото вона з рос.книгою видавництва. Я написала коментар. Мене заблокували, коментарі, які вказували на російське видання, видалили».

Відповідь Олени Кравець

фото з відкритих джерел

У коментарі виданню «Антоніна» Олена Кравець пояснила вибір фото з російською книгою, а також розповіла, чому видалила його з допису після розголосу.

За словами Олени Кравець, фото, яке обрали для анонсу, було зроблено 16 років тому і вона дійсно обробила його за допомогою ШІ. Також актриса підтвердила, що в оригінальному фото дійсно був роман Мілана Кундери. «Дивіться, цій фотографії років 16, може, якщо не більше. Так, я її обробила в ШІ, і мені хотілося… В мене немає фотографій з книжками. Якось так вийшло. Я обробила її в ШІ, бо вона була чорно-біла і так, там був Мілан Кундера», – сказала акторка.

Проте Кравець стверджує, що не помітила російського видання книги, коли обирала фото. А згодом, після публікації, звернула увагу та видалила світлини з допису. «Я цього, чесно, навіть не помітила, бо тоді ж продавалися різні книжки, ми читали різні книжки. А зараз помітила, що це не дуже коректно, тому видалила її і замінила», – пояснила вона.

фото: скриншоти з Threads

Окремо Кравець розповіла, чому видаляє гнівні коментарі та блокує користувачів. За її словами, вони ж «дуже агресивними». «Ви знаєте, коли до мене, в мій простір, умовно кажучи, приходять як додому і не з повідомленням: «Олено, там певна помилка, зверніть увагу». А коли це нахрапом, то я не хочу витрачати час і енергію на пояснення. Я зробила висновки. Я прощаюся з людьми одразу, ну, одразу. Якщо вони одразу заходять в брудному, метафорично висловлюючись, взутті до мене, я видаляю одразу», – висловилася ексзірка «Кварталу».

Нагадаємо, українська акторка Олена Кравець розкрила вартість свого одягу. Водночас ціна її образу викликала сумніви у мережі обурення, адже деякі користувачі не повірили зірці. У коментарях під відео з Оленою Кравець українці висловили свою думку стосовно вартості її образу. На думку користувачів, її «лук» не може коштувати лише $150, та має вищу вартість.