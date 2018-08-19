  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Путін може з’явитися на весіллі Герхарда Шредера

    • Розсилка
    Путін і Шредер - Путін може з’явитися на весіллі Герхарда Шредера
    Путін і Шредер

    Шредер має намір вп’яте одружитися у жовтні

    Президент Росії Володимир Путін може взяти участь в церемонії одруження Герхарда Шредера, повідомляє російський «Комерсант» з посиланням на німецьку газету Bild.

    Шредер в 1998-2005 роках займав пост федерального канцлера Німеччини, а з 2006 року є головою комітету акціонерів Nord Stream AG - компанії-оператора газопроводу «Північний потік». Також з 2017 року він є головою ради директорів компанії «Роснефть».

    У матеріалі йдеться, що церемонія одруження пройде 5 жовтня в фешенебельному готелі Adlon Kempinski в центрі Берліна, і стане вже п'ятим весіллям 74-річного Герхарда Шредера. Його нареченою стане 48-річна перекладачка Кім Сон Ен, з якою колишній канцлер познайомився на міжнародній конференції близько двох років тому.

    Приблизно в той же час розпався його четвертий шлюб з Доріс Шредер-Кёпф. 55-річна Шредер-Кёпф в своєму Facebook підтвердила, що відносини з Кім стали однією з причин їхнього розриву з чоловіком.

    Раніше німецькі ЗМІ звертали увагу на те, що Герхард Шредер з'явився на четвертій за рахунком церемонії інавгурації Володимира Путіна в травні 2018 року з кільцем на безіменному пальці.

    Напередодні Володимир Путін став гостем на весіллі міністра закордонних справ Австрії Карін Кнайсль і фінансиста Вольфганга Майлінгера. Президент РФ потанцював з нареченою, вимовив святковий тост і подарував нареченим картину, самовар і масловитискач. Після цього він вирушив до Берліна, де провів переговори з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

    Ніяких офіційних повідомлень про можливість відвідування весілля Шредера Путіним поки немає.

    Нагадаємо, 18 серпня о Німеччині відбулися тригодинні переговори Путіна і Меркель. Як повідомили в Кремлі, сторони обговорили ситуацію в Україні, Сирії і «Північний потік-2». Поки невідомо, чи говорили лідери двох країн про долю Олега Сенцова.

    У Німеччині біля замку Мезерберг під Берліном, де зустрічалися лідери Росії і ФРН, відбулися пікети із закликами до Кремля звільнити українського режисера Олега Сенцоваякий голодує в російській колонії майже 100 днів. 

    Читайте також
    ЗМІ Німеччина Путін шлюб весілля
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ