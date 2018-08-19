Путін може з’явитися на весіллі Герхарда Шредера



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Путін і Шредер

Шредер має намір вп’яте одружитися у жовтні

Президент Росії Володимир Путін може взяти участь в церемонії одруження Герхарда Шредера, повідомляє російський «Комерсант» з посиланням на німецьку газету Bild.

Шредер в 1998-2005 роках займав пост федерального канцлера Німеччини, а з 2006 року є головою комітету акціонерів Nord Stream AG - компанії-оператора газопроводу «Північний потік». Також з 2017 року він є головою ради директорів компанії «Роснефть».

У матеріалі йдеться, що церемонія одруження пройде 5 жовтня в фешенебельному готелі Adlon Kempinski в центрі Берліна, і стане вже п'ятим весіллям 74-річного Герхарда Шредера. Його нареченою стане 48-річна перекладачка Кім Сон Ен, з якою колишній канцлер познайомився на міжнародній конференції близько двох років тому.

Приблизно в той же час розпався його четвертий шлюб з Доріс Шредер-Кёпф. 55-річна Шредер-Кёпф в своєму Facebook підтвердила, що відносини з Кім стали однією з причин їхнього розриву з чоловіком.

Раніше німецькі ЗМІ звертали увагу на те, що Герхард Шредер з'явився на четвертій за рахунком церемонії інавгурації Володимира Путіна в травні 2018 року з кільцем на безіменному пальці.

Напередодні Володимир Путін став гостем на весіллі міністра закордонних справ Австрії Карін Кнайсль і фінансиста Вольфганга Майлінгера. Президент РФ потанцював з нареченою, вимовив святковий тост і подарував нареченим картину, самовар і масловитискач. Після цього він вирушив до Берліна, де провів переговори з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Ніяких офіційних повідомлень про можливість відвідування весілля Шредера Путіним поки немає.

Нагадаємо, 18 серпня о Німеччині відбулися тригодинні переговори Путіна і Меркель. Як повідомили в Кремлі, сторони обговорили ситуацію в Україні, Сирії і «Північний потік-2». Поки невідомо, чи говорили лідери двох країн про долю Олега Сенцова.

У Німеччині біля замку Мезерберг під Берліном, де зустрічалися лідери Росії і ФРН, відбулися пікети із закликами до Кремля звільнити українського режисера Олега Сенцова, який голодує в російській колонії майже 100 днів.