Російський агресор вкотре звинуватив Україну в курсі на дерусифікацію

Очільник країни-агресорки Володимир Путін заявив, що Київ начебто «переслідує» парафіян і священників РПЦ в Україні, так звану «УПЦ МП», церкву Московського патріархату.

«Нинішнє керівництво країни не реагує на прохання громадян України скасувати закони, що ущемляють права віруючих», - бідкається Путін.

«Більш того, у Раді зареєстровано нові законопроєкти, спрямовані проти духовенства та мільйонів парафіян Московського патріархату», – додав Путін.

Свій виступ лідер країни-агресорки завершив тим, що підписав указ про визнання «ДНР» та «ЛНР».

Як відомо, сама РФ швидко і жорстко розправляється з тими, хто її критикує. Зокрема, у 2017 році Верховний суд РФ заборонив роботу «Управлінського центру свідків Єгови в Росії», визнавши його діяльність екстремістською.

В Україні діяльність УПЦ Московського патріархату не заборонена, якщо представники цієї релігійної організації не створюють небезпеки для України. Як ось наприклад, СБУ викрила батюшку Московського патріархату, який валив українську владу на Донбасі. Виступаючи на антиукраїнських мітингах у Сєвєродонецьку, священнослужитель схвалював окупацію Криму та агітував за проведення незаконного «референдуму» щодо від’єднання Донецької та Луганської областей від України. З початком військових дій на сході України представник російської церкви втік до тимчасово окупованого Криму.

Минулого тижня Митрополит Онуфрій проігнорував спільний молебень на захист України.

А нещодавно народний депутат України Вадим Новинський у статусі диякона Російської православної церкви в Україні (так званої «УПЦ Московського патріархату») взяв участь у різдвяній літургії у Трапезному храмі преподобних Антонія і Феодосія, що у Києво-Печерській лаврі.

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