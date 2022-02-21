Путін пригрозив щодо Донбасу: готові показати справжню декомунізацію

Путін заявив, що Україна «цілком створена більшовицькою, комуністичною Росією»

Президент РФ Володимир Путін у своєму зверненні до громадян заявив, що сучасна Україна – результат діяльності комуністичної Росії і пригрозив Україні показати «справжню декомунізацію. Трансляцію веде «Росія 24».

«Сучасна Україна цілком і повністю була створена Росією. Точніше, більшовицькою, комуністичною Росією. Цей процес розпочався практично одразу після революції 1917 року», – почав Путін.

Він заявив, що нібито Донбас в межі України «увіпхнув» Володимир Ленін і РФ готова «показати, що означає для України справжня декомунізація».

«В результаті більшовицької політики і виникла радянська Україна, яку і в наші дні можемо назвати «Україна імені Володимира Ілліча Леніна». Він її автор і архітектор, це цілком підтверджується архівними документами. Включно з жорсткими ленінськими дерикитивами по Донбасу, який втиснули до складу України», – сказав Путін.

«А зараз вдячні потомки позносили в Україні пам'ятники Леніну. Це в них декомунізація називається. Ви хочете декомунізації? Нас це цілком влаштовує, але не треба зупинятися на половині шляху. Ми готові показати вам, що означає для України, що таке справжня декомунізація», ­– додав президент РФ.

Зауважимо, дещо раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що підпише указ про визнання «ЛНР» і «ДНР». Він заявив це під час телефонних переговорів з президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Як відомо, Зеленський після Радбезу Росії скликав термінове засідання РНБО. Воно розпочалося 21 лютого о 20:00.

Зазначимо, за годину до наради Радбезу ватажки бойовиків Денис Пушилін і Леонід Пасічник попросили про визнання «незалежності республік». Також стало відомо, що після рішення Путіна на окуповану територію Донбасу може зайти російська армія.

Як відомо, всі доповідачі на засіданні Ради безпеки РФ скаржились Путіну на начебто небажання України виконувати Мінські угоди та казали, що «Донбас Україні не потрібен».

Також головний розвідник Путіна «проговорився», що «Л/ДНР» приєднають до Росії (відео).