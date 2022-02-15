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    Думки вголос

    Чи буде хоч якась користь від Дня єднання?

    • Віктор Таран

      Політолог, голова Центру «Ейдос»

    •  glavcom.ua
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    Президент думає, що прапори та гімн зупинять агресію Путіна? - Чи буде хоч якась користь від Дня єднання?
    Президент думає, що прапори та гімн зупинять агресію Путіна?
    фото: president.gov.ua

    Єдине, що заспокоює – це віра в нашу армію

    Послухав виступ Зеленського…

    Почув, що довкола нас одні вороги… правда знову Зеленський ворогів не назвав. Якісь війська оточили Україну. Хтось із нами інформаційно воює, влаштовує енергетичну блокаду… ох, цей хтось…. цікаво, хто це???

    Ну і підписав указ, що 16 лютого буде Днем єднання.

    Каже вдягнемо прапори та «лєнточки», при цьому він забув, що два дня тому розказував, що 16 лютого нічого не буде і ті хто каже про напад 16 лютого – вороги та дезінформатори.

    На фоні цієї ініціативи чомусь одразу згадав як у 2014 Ахмєтов боровся з «руським міром». Нагадаю, тоді він зробив акцію «Гудок!», ну це коли сотні тисяч його робітників протягом кількох тижнів не боролись, а «гуділи в труби заводів». Ефективність – нуль.

    От і в цій акції та сама ефективність… так само як і у виступі… знову жодної впевненості… піду краще подивлюсь фото як наші солдати «джавеліни» розвантажують.

    Вірю в нашу армію. Так переможемо.

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    Джерело: блог Віктора Тарана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія армія напад Володимир Зеленський
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    Чи буде хоч якась користь від Дня єднання?