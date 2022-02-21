Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження після Радбезу РФ

Прокурори займуться справою «по повній програмі»

Офіс генпрокурора зареєстрував кримінальне провадження через публічні заклики до вчинення умисних дій з метою зміни меж території України на засіданні Радбезу РФ. Про це повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова у Facebook

«Їхні дії: 15.02.2022 депутати Держдуми РФ звернулись до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати незалежність «ЛНР» та «ДНР» – іншими словами, українських територій. 21.02.2022 відбулося засідання Радбезу РФ під керівництвом Володимира Путіна, під час якого його члени відкрито підтримали таку ідею. Наші дії: Реєстрація кримінального провадження за ч.2 ст. 110 КК України – публічні заклики до вчинення умисних дій з метою зміни меж території України, вчинені представником влади», – заявила Венедіктова.

Вона додала, що прокурори займуться цією справою «по повній програмі».

«Їздити на шопінг членам цього закритого клубу «по закордонах» стане важко – обіцяємо»,– наголосила генпрокурорка.

До слова, президент РФ Володимир Путін у своєму зверненні до громадян заявив, що сучасна Україна – результат діяльності комуністичної Росії і пригрозив Україні показати «справжню декомунізацію.

Зауважимо, дещо раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що підпише указ про визнання «ЛНР» і «ДНР». Він заявив це під час телефонних переговорів з президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Як відомо, Зеленський після Радбезу Росії скликав термінове засідання РНБО. Воно розпочалося 21 лютого о 20:00.

Зазначимо, за годину до наради Радбезу ватажки бойовиків Денис Пушилін і Леонід Пасічник попросили про визнання «незалежності республік». Також стало відомо, що після рішення Путіна на окуповану територію Донбасу може зайти російська армія.

Як відомо, всі доповідачі на засіданні Ради безпеки РФ скаржились Путіну на начебто небажання України виконувати Мінські угоди та казали, що «Донбас Україні не потрібен».

Також головний розвідник Путіна «проговорився», що «Л/ДНР» приєднають до Росії (відео).