Олігарх Новинський прислужував у Лаврі на Різдво (фото)

Трансляцію з «богослужіння» РПЦ в Україні транслювали канали, які потрапили під санкції

Народний депутат України Вадим Новинський у статусі диякона Російської православної церкви в Україні (так званої «УПЦ Московського патріархату») взяв участь у різдвяній літургії у Трапезному храмі преподобних Антонія і Феодосія, що у Києво-Печерській лаврі.

Літургію очолив керівник РПЦ в Україні Онуфрій. Йому співслужили представники єпископату і духовенство Московського патріархату.

У пресслужбі РПЦ в Україні зазначили, що під час літургії священники «УПЦ МП» молилися про лікарів, які щодня рятують життя та здоров'я хворих. Про військових, які боронять Україну від агресора, представники Московського патріархату не згадували.

Зазначимо, що це богослужіння у прямому ефірі транслювали телеканали «Інтер», «Глас», «Перший незалежний» та UkrLive. Усі ці канали часто критикують через проросійську пропаганду. Крім того, Нагадаємо, наприкінці минулого року президент Володимир Зеленський увів санкції проти двох нових телеканалів оточення Медведчука. Йдеться канали «Перший незалежний» та UkrLive.

Нагадаємо, ще 20 грудня 2018 року Верховна Рада проголосувала за проєкт закону, згідно з яким УПЦ МП повинна змінити назву та вказати свою приналежність до Росії.

Проте церква Московського патріархату в Україні не збирається змінювати назву, як зобов’язує цей закон. Варто нагадати, що очільник РФ Путін розкрив правду: в Україні під назвою УПЦ орудує Російська церква.

Зазначимо, абревіатура УПЦ офіційно закріплена за Київською митрополією Української православної церкви (Православної церкви України).

Під час об'єднавчого собору 15 грудня 2018 року предстоятелем Православної церкви України було обрано митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія. 6 січня він отримав Томос про автокефалію Православної церкви України з рук Вселенського патріарха Варфоломія.

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