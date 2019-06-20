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    У світі

    Путін зухвало відхрестився від причетності Росії до збиття МН17

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    <span>В авіакатастрофі&nbsp;загинули 298 людей, які були на борту&nbsp;&laquo;Боїнг 777&raquo; (рейс MH-17) авіакомпанії &laquo;Малайзійські авіалінії&raquo;</span> - Путін зухвало відхрестився від причетності Росії до збиття МН17
    В авіакатастрофі загинули 298 людей, які були на борту «Боїнг 777» (рейс MH-17) авіакомпанії «Малайзійські авіалінії»

    Путін заявив, що в Росії «є своя версія» катастрофи рейсу МН17

    Президент РФ Володимир Путін заявив, що в представлених матеріалах розслідування про катастрофу малайзійського «Боїнга» на Донбасі в 2014 році немає ніяких доказів вини Росії.

    Про це він сказав журналістам у четвер.

    «Росія ніколи не ухилялася від своєї відповідальності, якщо на її плечах така відповідальність лежить. Те, що ми бачили і представлене в якості доказів провини Росії, нас абсолютно не влаштовує. Ми вважаємо, що там немає ніяких доказів», - заявив Путін.

    Він підкреслив, що в Росії «є своя версія» катастрофи літака. «Ми її представили, але, на жаль, нас ніхто слухати не хоче. І поки не буде реального діалогу, то ми не знайдемо і правильної відповіді на ті питання, які до сих пір залишаються відкритими, пов'язані з трагедією літака і загибеллю людей», - сказав президент РФ.

    «Треба повернутися до того, що ми говорили: хто дозволив польоти над зоною бойових дій? Хіба Росія? Ні? А винищувачі де були? І де абсолютні докази того, що це ополченці стріляли чи хтось інший? Там багато дуже питань - на них не відповідають, просто призначили раз і назавжди винних», - заявив Путін.

    Нагадаємо, Міжнародна слідча група (JIT) назвала імена перших підозрюваних в причетності до збиття літака рейсу МН17 в 2014 році.

    Команда розслідувачів Bellingcat опублікувала нову доповідь, яка містить імена реальних бойовиків, які виявилися фігурантами прослуховувань СБУ та були причетними до транспортування російського «Бука» і збиття MH17.

    СБУ оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи за фактом збиття літака «Боїнг 777» рейсу MH-17.

    Нідерланди направлять запити до Російської Федерації та України з вимогою допиту Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка, підозрюваних в катастрофі рейсу MH17.

    Джерело: Интерфакс

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