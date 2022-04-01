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    Путін самоізолювався й покарав радників – Білий дім

    Російський президент начебто не тримається подалі від оточення - Путін самоізолювався й покарав радників – Білий дім
    Російський президент начебто не тримається подалі від оточення
    фото з відкритих джерел

    Байден поділився інформацією про стан очільника Кремля

    Є певні ознаки того, що російський диктатор Володимир Путін самоізолювався. Таку заяву зробив американський лідер Джо Байден. Про це інформує CNN.

    Президент США говорив і про те, що очільник Кремля може карати декого зі своїх радників. Втім, наразі у США немає вагомих доказів, аби стверджувати про це з упевненістю.

    Таку заяву Байден зробив, відповідаючи на питання журналістів про те, наскільки сильно президента Росії дезінформують його ж радники.

    «Це відкрите питання, – зауважив політик. – Є багато припущень, але він, здається, самоізолюється. І є деякі ознаки того, що він звільнив чи помістив під домашній арешт деяких своїх радників», – пояснив він.

    Водночас підкреслив, що наразі не готовий повністю довіряти таким оцінками. Мовляв, Вашингтон ще не володіє достатньою кількість доказів, які б на це вказували.

    До слова, оточення Путіна боїться сказати йому правду – розвідка США.

    Нагадаємо, Путін заявив, що припинення вогню в Україні не на часі.

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    Теги: росія окупанти США війна путін арешт Україна президент Вашингтон окупація #stoprussia
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    Путін самоізолювався й покарав радників – Білий дім