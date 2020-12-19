У Білорусі запропонували ввести плату за виїзд з країни

Якщо такий підхід буде схвалений, зібрані кошти з урахуванням пандемії можуть спрямовуватись на заходи з дезінфекції, забезпечення необхідним пункти пропуску

У Білорусі запропонували ввести збір за перетин кордону при виїзді з країни. Підготовлено відповідний законопроект.

Про це пише «Белта».

«Об'єктом стягнення цього збору буде транспортний засіб, який перетинає кордон на виїзд», – пояснив міністр фінансів Юрій Селіверстов.

Згідно з документом, можуть ввести збір за перетин кордону транспортними засобами, максимальна маса яких не перевищує 5 тонн, в розмірі не більше трьох базових величин (близько 32 доларів).

За його словами, якщо такий підхід буде схвалений, зібрані кошти з урахуванням пандемії можуть направлятися на заходи з дезінфекції, забезпечення необхідним пункти пропуску.

Міністр нагадав, що певна кількість років тому такий збір вже існував.

Нагадаємо, вчора Євросоюз затвердив третій пакет санкцій проти Білорусі. Санкції спрямовані проти режиму Олександра Лукашенка. Зокрема, у «чорний список» ЄС потрапили сім білоруських компаній.

Лідерка опозиції у Білорусі Світлана Тихановська оголосила амністію за захоплення білоруського диктатора Олександра Лукашенка і його пособників.

Додамо, що Лукашенко заявив, що «не париться» з приводу персональних санкцій ЄС.

7 листопада Євросоюз офіційно запровадив персональні санкції проти Лукашенка та його оточення. Санкції передбачають замороження активів на території ЄС та заборону на видачу віз. Обмеження введені через грубе придушення протестів у Білорусі, які викликала явна фальсифікація президентських виборів у серпні 2020 року.

Згідно з їхніми результатами, Лукашенко отримав понад 80% голосів виборців. Після оголошення офіційних результатів у Білорусі почалися масові акції мирного протесту з затриманнями та побиттям активістів. Більшість розвинених країн Заходу не визнала офіційних результатів виборів у Білорусі.