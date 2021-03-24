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    У М'янмі військові застрелили семирічну дівчинку

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    На протестах у М'янмі&nbsp;загинули вже понад 250 людей<br /><br /> - У М'янмі військові застрелили семирічну дівчинку
    На протестах у М'янмі загинули вже понад 250 людей

    Фото: АР

    Дитина загинула у власному будинку

    У М'янмі, де тривають протести проти військового перевороту, сили безпеки застрелили семирічну дівчинку просто в її будинку. У зв'язку з цим 24 березня в країні оголошено мовчазний страйк, що передбачає повну зупинку будь-якої діяльності.

    Про це повідомляє агентство Reuters.

    Солдати проводили рейд по домівках протестувальників у Мандалаї і відкрили вогонь по батькові дівчинки, коли вона сиділа у нього на колінах. Крім дитини в тому ж будинку загинуло ще двоє людей.

    Активісти закликали громадян М'янми провести мовчазну страйк і не виходити на роботу в середу, також повинні закритися більшість підприємств, магазинів та інших закладів і організацій.

    «Ніяких виходів, ніяких магазинів, ніякої роботи. Все відключено на один день», – повідомив один із активістів.

    Загибла дівчинка стала наймолодшою жертвою військового преворота у М'янмі на сьогодні.

    Путчисти поки не коментують інцидент.

    Як відомо, 1 лютого у М’янмі стався військовий переворот, там оголосили режим надзвичайного стану на рік. Військові заявили, що президент країни Він М’їн і держрадниця Аун Сан Су Чжі були затримані у відповідь на «фальсифікацію виборів», які відбулись у листопаді 2020 року.

    Переворот викликав численні протести, які подавлялися з допомогою військової сили. 3 березня у М’янмі був «найкривавіший день»: силовики вбили кілька десятків протестувальників.

    Також повідомлялося, що відеохостинг YouTube повідомив про видалення декількох каналів, що використовувалися військовими Мʼянми, які прийшли до влади внаслідок військового перевороту.

    У М’янмі за добу неділі, 14 березня, в ході триваючих протестів проти військового перевороту загинули щонайменше 39 осіб.

    Теги: військові переворот активісти М'янма страйк
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