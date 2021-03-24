У М'янмі військові застрелили семирічну дівчинку

На протестах у М'янмі загинули вже понад 250 людей

Дитина загинула у власному будинку

У М'янмі, де тривають протести проти військового перевороту, сили безпеки застрелили семирічну дівчинку просто в її будинку. У зв'язку з цим 24 березня в країні оголошено мовчазний страйк, що передбачає повну зупинку будь-якої діяльності.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Солдати проводили рейд по домівках протестувальників у Мандалаї і відкрили вогонь по батькові дівчинки, коли вона сиділа у нього на колінах. Крім дитини в тому ж будинку загинуло ще двоє людей.

Активісти закликали громадян М'янми провести мовчазну страйк і не виходити на роботу в середу, також повинні закритися більшість підприємств, магазинів та інших закладів і організацій.

«Ніяких виходів, ніяких магазинів, ніякої роботи. Все відключено на один день», – повідомив один із активістів.

Загибла дівчинка стала наймолодшою жертвою військового преворота у М'янмі на сьогодні.

Путчисти поки не коментують інцидент.

Як відомо, 1 лютого у М’янмі стався військовий переворот, там оголосили режим надзвичайного стану на рік. Військові заявили, що президент країни Він М’їн і держрадниця Аун Сан Су Чжі були затримані у відповідь на «фальсифікацію виборів», які відбулись у листопаді 2020 року.

Переворот викликав численні протести, які подавлялися з допомогою військової сили. 3 березня у М’янмі був «найкривавіший день»: силовики вбили кілька десятків протестувальників.

Також повідомлялося, що відеохостинг YouTube повідомив про видалення декількох каналів, що використовувалися військовими Мʼянми, які прийшли до влади внаслідок військового перевороту.

У М’янмі за добу неділі, 14 березня, в ході триваючих протестів проти військового перевороту загинули щонайменше 39 осіб.