У М'янмі за день вбили понад 100 учасників акцій протесту

Загалом в ході протестів в М'янмі, які почалися після державного перевороту 1 лютого, в країни вже вбили понад 400 людей

Військові застосували зброю проти учасників протесту в більш ніж 40 містах країни

У М'янмі за добу було вбито щонайменше 114 учасників акцій протесту проти військової хунти, яка захопила владу в країні.

Про це повідомляє Myanmar Now.

27 березня, коли військові М'янми відзначали День збройних сил, жителі різних міст вийшли на вулиці, протестуючи проти військової диктатури. Військові застосували зброю проти учасників протесту в більш ніж 40 містах країни.

Зокрема, 27 людей вбили в окрузі Янгон, ще 40 осіб - в окрузі Мандалай. У місті Мейтхіла вбили 13-річну дівчинку, а в окрузі Сікайн – 13-річного підлітка.

Це один з найкривавіших днів в М'янмі після захоплення влади військовими.

Загалом в ході протестів в М'янмі, які почалися після державного перевороту 1 лютого, в країни вже вбили понад 400 людей.

Як відомо, 1 лютого у М’янмі стався військовий переворот, там оголосили режим надзвичайного стану на рік. Військові заявили, що президент країни Він М’їн і держрадниця Аун Сан Су Чжі були затримані у відповідь на «фальсифікацію виборів», які відбулись у листопаді 2020 року.

Переворот викликав численні протести, які подавлялися з допомогою військової сили. 3 березня у М’янмі був «найкривавіший день»: силовики вбили кілька десятків протестувальників.

Під час протестів 15 березня загинуло ще 39 осіб.

Також повідомлялося, що відеохостинг YouTube повідомив про видалення декількох каналів, що використовувалися військовими Мʼянми, які прийшли до влади внаслідок військового перевороту, а Сполучені Штати надали притулок всім громадянам Мʼянми, що опинилися на їх території.