Рашисти нагадали полковнику РФ, який критикував Путіна, його українське походження

Медик збройних сил Росії поплатився за різкі слова на адресу керівництва

Російський військовий лікар Віталій Ковтун, який став одним із героїв розслідування проєкту «Схеми» через свої різкі слова, сказані у діалозі із колегою на адресу президента Росії Володимира Путіна та міністра оборони Сергія Шойгу, є уродженцем України.

Втім, у своєму профілі в російській соцмережі «Однокласники» він не вказує цих даних.

Але інформація про його українське походження стала відомою завдяки розслідуванню журналістів «Схем».

Користувачі соцмережі, образившись на слова Ковтуна про Путіна та Шойгу (про яких він відгукувався дуже різко, через зволікання командування окупаційними військами під час вторгнення на територію України – ред.) , нагадали медику про його походження.

«Як тебе, виродка, земля російська носить? Вали в свою х*хляндію», – такий коментар під фотографіями Ковтуна залишали користувачі з різними ніками.

Ковтун поки що жодним чином не відреагував на звинувачення, хоча дані соцмережі показують, що він заходив на свою сторінку в «Однокласниках» і, ймовірно, бачив повідомлення.

Нагадаємо, що рашистський військовий медик Віталій Ковтун у розмові із своїм колегою, полковником РФ Максимом Власовим, обговорював критикував верховне політичне та військове керівництво країни-агресора, грубо характеризуючи міністра оборони Росії Сергія Шойгу.