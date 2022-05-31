Російські полковники вибовкують усе, що думають про Путіна та Шойгу – розслідування «Схем»
Військовий Ковтун говорить з Власовим про обстріли цивільних об’єктів та мирних жителів
Ексклюзивні аудіозаписи, на яких російські полковники обговорюють керівників так званої «спецоперації» Росії в Україні, отримали від розвідувальних органів журналісти «Схем». Вони також отримали дані, за допомогою яких вдалося ідентифікувати співрозмовників та підтвердити автентичність записів.
Один – Максим Володимирович Власов з позивним «Югра» – полковник РФ, який керував ракетними дивізіонами при обстрілі Маріуполя у 2015-му, тоді загинуло 30 мирних мешканців. Інший – військовий медик на ім’я Віталій Ковтун, родом з Вінничини, має чимало родичів в Україні.
«Обрати внимание, где этот Шойгу, его не видно и не слышно, потом вылезет же, мразь, б***ь. Вылезет же какая-то шл**бота вокруг него, бегают вот эти вот, на согнутых ногах, вот эти генеральчики, полковнички, лейтенантики…», – каже на перехопленні один з них.
«Генералов, н***й, пригласили всех туда. Б***ь, никто воевать не умеет, не хочет, все только, б***ь, бодро честь отдавать, больше н***я никого ничего не научили, б***ь», – відповідає йому інший.
Згідно з даними джерел «Схем», із 2015 року Власов з підполковника доріс до звання полковника та станом на квітень цього року займає керівну посаду в артилерійській службі штабу 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії Західного військового округу РФ. Також переведений в аналітичний відділ штабу 1-ї танкової армії, командний пункт якої розгорнуто в Бєлгородській області Росії.
А ось один із прикладів його «аналітики». Власов говорить про російського міністра оборони:
«Шойгу – это полностью некомпетентный профан, б***ь. Профан в своем деле. Да это не его дело вообще, б***ь. Просто шоумен, б***ь».
Військовий медик Віталій Ковтун зі співрозмовником згоден.
«Шойгу – гон***ище, б***ь, контрактников нет – конечно, откуда они будут, с*ка? Им платили по 30 тысяч зарплату, б***ь – откуда их набрать?»
Далі співрозмовники говорять про інших військових керівників, з оточення Шойгу.
Зокрема, про генерал-полковника Павла Плата – радника міністра оборони та начальника контрольно-наглядового управління Міноборони РФ. А до 2013 року – високопосадовець МНС.
«Собрал вокруг себя этих еб***тых МЧС-ников – ну если у нас начальник инспекции генерал-полковник Плат, б***ь. Он вообще в армии не служил, а звание он взял с МЧС, хотя это звание с нарушением всего закона, б***ь», – каже Власов.
Під час розмови військові дають характеристику і відповідальному за командування російськими військами у повномасштабній війні з Україною – 60-річному генералу армії та герою Російської Федерації Олександру Дворнікову.
«Наплодили целую плеяду лизоблюдов-у***нов. Вон этот Дворников, вообще, легенда по уе***ству. Конченый вообще, просто конченый. Это он какой-то сейчас вот придумал «антибендеровский бросок»... Ну, короче, это, вообще конченый, б***ь, безголовый идиот», – описує генерала Власов.
Не задоволені співрозмовники і командувачем військами Східного округу РФ Олександром Чайком.
«Я с вилами скоро пойду, б***ь, к «кремлевской» площади, ё***ый в рот. Наплодили, б***ь, генералов, всяких там, Чаек-х***к, б***ь. И всех остальных, б***ь. Сначала людей положат, а потом, с*ка, б***ь, ждем, пока они наших положат, б***ь. Они приободрились, е***утся, б***ь. Почитай, что они там пишут, все, б***ь, довольные», – каже Ковтун.
Окрім походу «з вилами на Кремль», військовий Ковтун говорить з Власовим про обстріли цивільних об’єктів та мирних жителів:
«Они хотят, чтобы пехота шла, б***ь, артиллерия работала, ё***ый в рот, еб***те на расстоянии, тратьте, н***й, эти бомбы, б***ь, их дох***я просто, кидайте их, н***й. Даже если не туда попали, б***ь, пусть начинают бояться, б***ь, еб***те по вокзалам, б***ь, еб***те по железным дорогам, н***й, еб***те».
Віталій Ковтун – військовий медик Наро-Фомінського військового госпіталю в Росії. Полковник, має багато нагород. Судячи з його сторінки в соцмережі, він любить автівки, яких має декілька, бенкети, подорожувати, Рамзана Кадирова.
Відповідно до його соцмереж, вважає, що російські війська можуть «за звичкою» взяти Берлін, підтримує ідею так званої федералізації України, а також «вважає класним» те, що відбувається у фільтраційних таборах в Маріуполі.
Ковтун активно виступає за ідею «російського Криму» ще з початку окупації та псевдореферендуму.
Як з’ясували «Схеми», Віталій Ковтун, який говорить про необхідність бомбити Україну, – уродженець села Жабокрич Крижопільського району Вінницької області. І має багато родичів в Україні.
«Должна, б***ь, в Киев в Верховную Раду прилететь ракета, б***ь. Всё, н***й. Почему не прилетела, б***ь? Почему не прилетела, б***ь? Я не понимаю, с*ка, ёб***й ты Путин, пи***ас, б***ь! Почему не прилетела ракета в Киев? Чтоб они подумали – да, б***ь, ё***ый в рот, чего-то неправильно всё, чего-то не так, б***ь, делается. Почему, б***ь? В Киев еб***те, в центр города, б***ь, там Верховная Рада, б***ь, дом правительства, б***ь. Е***ите по дому правительства, б***ь. Ну, б***ь, там наверняка никого нет из важных людей. Но дом будет разрушен, б***ь. Все увидят, ё***ый в рот, б***ь. Охранник какой-то там умрёт, б***ь. Ну и всё, б***ь», – каже він у перехопленні.
Як українець за походженням, а нині російський військовий медик Ковтун виправдовує такі жорстокі заклики? Відповідь на це також є в перехопленнях.
Російський військовий пропонує вдарити «теж по Києву», бо мова йде про ракетний крейсер «Москва» – флагман Чорноморського флоту РФ, в який українські військові успішно поцілили ракетами «Нептун» в середині квітня.
Як іще співрозмовники виправдовують для себе напад на Україну та жорстокість армії РФ? Аналізуючи перехоплення, можна дійти висновку, що вони справді вірять в одну з тез російської пропаганди, що Україна нібито або збиралася напасти на Росію, або вже напала.
«Это надо быть пи***асом, чтобы тут же не ответить на разбитые, б***ь, сёла. Как только, б***ь, сёла забомбили эти наши, сразу должна, б***ь, прилететь ракета», – каже Ковтун.
Нагадаємо, російський політолог Андрій Піонтковський попередив про глобальну операцію путінських спецслужб у Європі. За його словами відразу три країни Євросоюзу – Німеччина, Італія і Франція пропонують план капітуляції України.
Тим часом, Лавров звинуватив Францію у «розпалюванні неонацизму» в Україні.