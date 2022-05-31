Російські полковники вибовкують усе, що думають про Путіна та Шойгу – розслідування «Схем»

Як з'ясувалося, підлеглі не вельми поважають Путіна та Шойгу

Військовий Ковтун говорить з Власовим про обстріли цивільних об’єктів та мирних жителів

Ексклюзивні аудіозаписи, на яких російські полковники обговорюють керівників так званої «спецоперації» Росії в Україні, отримали від розвідувальних органів журналісти «Схем». Вони також отримали дані, за допомогою яких вдалося ідентифікувати співрозмовників та підтвердити автентичність записів.

Один – Максим Володимирович Власов з позивним «Югра» – полковник РФ, який керував ракетними дивізіонами при обстрілі Маріуполя у 2015-му, тоді загинуло 30 мирних мешканців. Інший – військовий медик на ім’я Віталій Ковтун, родом з Вінничини, має чимало родичів в Україні.

Максим Власов

«Обрати внимание, где этот Шойгу, его не видно и не слышно, потом вылезет же, мразь, б***ь. Вылезет же какая-то шл**бота вокруг него, бегают вот эти вот, на согнутых ногах, вот эти генеральчики, полковнички, лейтенантики…», – каже на перехопленні один з них.

«Генералов, н***й, пригласили всех туда. Б***ь, никто воевать не умеет, не хочет, все только, б***ь, бодро честь отдавать, больше н***я никого ничего не научили, б***ь», – відповідає йому інший.

Згідно з даними джерел «Схем», із 2015 року Власов з підполковника доріс до звання полковника та станом на квітень цього року займає керівну посаду в артилерійській службі штабу 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії Західного військового округу РФ. Також переведений в аналітичний відділ штабу 1-ї танкової армії, командний пункт якої розгорнуто в Бєлгородській області Росії.

А ось один із прикладів його «аналітики». Власов говорить про російського міністра оборони:

«Шойгу – это полностью некомпетентный профан, б***ь. Профан в своем деле. Да это не его дело вообще, б***ь. Просто шоумен, б***ь».

Військовий медик Віталій Ковтун зі співрозмовником згоден.

«Шойгу – гон***ище, б***ь, контрактников нет – конечно, откуда они будут, с*ка? Им платили по 30 тысяч зарплату, б***ь – откуда их набрать?»

Далі співрозмовники говорять про інших військових керівників, з оточення Шойгу.

Зокрема, про генерал-полковника Павла Плата – радника міністра оборони та начальника контрольно-наглядового управління Міноборони РФ. А до 2013 року – високопосадовець МНС.

«Собрал вокруг себя этих еб***тых МЧС-ников – ну если у нас начальник инспекции генерал-полковник Плат, б***ь. Он вообще в армии не служил, а звание он взял с МЧС, хотя это звание с нарушением всего закона, б***ь», – каже Власов.

Під час розмови військові дають характеристику і відповідальному за командування російськими військами у повномасштабній війні з Україною – 60-річному генералу армії та герою Російської Федерації Олександру Дворнікову.

«Наплодили целую плеяду лизоблюдов-у***нов. Вон этот Дворников, вообще, легенда по уе***ству. Конченый вообще, просто конченый. Это он какой-то сейчас вот придумал «антибендеровский бросок»... Ну, короче, это, вообще конченый, б***ь, безголовый идиот», – описує генерала Власов.

Не задоволені співрозмовники і командувачем військами Східного округу РФ Олександром Чайком.

«Я с вилами скоро пойду, б***ь, к «‎кремлевской» площади, ё***ый в рот. Наплодили, б***ь, генералов, всяких там, Чаек-х***к, б***ь. И всех остальных, б***ь. Сначала людей положат, а потом, с*ка, б***ь, ждем, пока они наших положат, б***ь. Они приободрились, е***утся, б***ь. Почитай, что они там пишут, все, б***ь, довольные», – каже Ковтун.

Окрім походу «з вилами на Кремль», військовий Ковтун говорить з Власовим про обстріли цивільних об’єктів та мирних жителів:

«Они хотят, чтобы пехота шла, б***ь, артиллерия работала, ё***ый в рот, еб***те на расстоянии, тратьте, н***й, эти бомбы, б***ь, их дох***я просто, кидайте их, н***й. Даже если не туда попали, б***ь, пусть начинают бояться, б***ь, еб***те по вокзалам, б***ь, еб***те по железным дорогам, н***й, еб***те».

Віталій Ковтун – військовий медик Наро-Фомінського військового госпіталю в Росії. Полковник, має багато нагород. Судячи з його сторінки в соцмережі, він любить автівки, яких має декілька, бенкети, подорожувати, Рамзана Кадирова.

Віталій Ковтун

Відповідно до його соцмереж, вважає, що російські війська можуть «за звичкою» взяти Берлін, підтримує ідею так званої федералізації України, а також «вважає класним» те, що відбувається у фільтраційних таборах в Маріуполі.

Ковтун активно виступає за ідею «російського Криму» ще з початку окупації та псевдореферендуму.

Як з’ясували «Схеми», Віталій Ковтун, який говорить про необхідність бомбити Україну, – уродженець села Жабокрич Крижопільського району Вінницької області. І має багато родичів в Україні.

«Должна, б***ь, в Киев в Верховную Раду прилететь ракета, б***ь. Всё, н***й. Почему не прилетела, б***ь? Почему не прилетела, б***ь? Я не понимаю, с*ка, ёб***й ты Путин, пи***ас, б***ь! Почему не прилетела ракета в Киев? Чтоб они подумали – да, б***ь, ё***ый в рот, чего-то неправильно всё, чего-то не так, б***ь, делается. Почему, б***ь? В Киев еб***те, в центр города, б***ь, там Верховная Рада, б***ь, дом правительства, б***ь. Е***ите по дому правительства, б***ь. Ну, б***ь, там наверняка никого нет из важных людей. Но дом будет разрушен, б***ь. Все увидят, ё***ый в рот, б***ь. Охранник какой-то там умрёт, б***ь. Ну и всё, б***ь», – каже він у перехопленні.

Як українець за походженням, а нині російський військовий медик Ковтун виправдовує такі жорстокі заклики? Відповідь на це також є в перехопленнях.

Російський військовий пропонує вдарити «теж по Києву», бо мова йде про ракетний крейсер «Москва» – флагман Чорноморського флоту РФ, в який українські військові успішно поцілили ракетами «Нептун» в середині квітня.

Як іще співрозмовники виправдовують для себе напад на Україну та жорстокість армії РФ? Аналізуючи перехоплення, можна дійти висновку, що вони справді вірять в одну з тез російської пропаганди, що Україна нібито або збиралася напасти на Росію, або вже напала.

«Это надо быть пи***асом, чтобы тут же не ответить на разбитые, б***ь, сёла. Как только, б***ь, сёла забомбили эти наши, сразу должна, б***ь, прилететь ракета», – каже Ковтун.

Нагадаємо, російський політолог Андрій Піонтковський попередив про глобальну операцію путінських спецслужб у Європі. За його словами відразу три країни Євросоюзу – Німеччина, Італія і Франція пропонують план капітуляції України.

Тим часом, Лавров звинуватив Францію у «розпалюванні неонацизму» в Україні.