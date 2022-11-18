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Реалії у світі скоро переміняться: як бачать майбутнє допомоги Україні міжнародні ЗМІ

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Реалії у світі скоро переміняться: як бачать майбутнє допомоги Україні міжнародні ЗМІ
Україна не сходить з перших шпальт світових ЗМІ
фото з відкритих джерел

Росія наближається вже навіть не до СРСР, а до Північної Кореї

Наразі допомога Україні від західних партнерів продовжує надходити, причому зараз навіть у більших розмірах, ніж раніше. Проте останні світові події можуть це змінити, і до цього слід бути готовими. Міжнародні медіа по-різному тлумачать всі події і роблять власні передбачення.

Про це повідомляє видання Цензор.НЕТ з посиланням на аналітика Івана Верстюка і сервіс моніторингу LetsData. Зазначається, що видання «Wall Street Journal», яке є одним із найвпливовіших в США, пояснює своїй аудиторії, як на світ в цілому вплинуть вибори в сенат Сполучених Штатів, де зараз більшу кількість голосів отримують республіканці. На думку редакції, ці вибори стосуються переважно внутрішнього життя держави, тож результати мало вплинуть на зовнішню політику. У будь-якому випадку, президентом досі залишається Джо Байден, який є одним із символів допомоги Україні від Заходу. Тож хоча для українців це позитивна новина, але видання також часто робить прогнози щодо кандидатів на наступний термін президентства.

Серед ймовірних конкурентів Байдена у президентських виборах можуть бути, наприклад, Майк Пенс, віце-президент США за часів каденції Трампа, та Марко Рубіо, сенатор від штату Флорида, який отримав мандат довіри. Сам Дональд Трамп, у свою чергу, навряд чи може знову претендувати на пост президента, на думку «WSJ». Республіканець має доволі невизначену позицію з приводу війни в Україні.

Британська газета «Financial Times» часто звертається до теми ядерної зброї. Вони регулярно пишуть про те, що не можна давати Російській Федерації маніпулювати зброєю масового ураження і лякати цим Україну і Європу.

Інша тема, яка користується популярністю у журналістів «FT», це заміщення російських енергоресурсів. По-перше, це стосується Німеччини, яка стала прикладом радикальної відмови від газу і нафти Росії і створила потужний приклад для багатьох країн. Проте для німців це рішення викликало економічні ризики. Справа в тому, що німецькі облігації завжди були безризиковим активом, у яких тримали значні суми. Однак енергетична програма, яку ввів уряд Шольца, може змінити котирування німецьких державних облігацій і призвести до підвищення податків.

Інтернет-видання «Daily Mail» не має такого широкого впливу, але його читає велика кількість людей, завдяки вдалим інтернет-алгоритмам і «клікбейтним» заголовкам. Однак тему російсько-української війни вони висвітлюють часто і схильні писати про це з огляду на особистість президента РФ Володимира Путіна.

Так як серед британців широко поширена історична література, видання любить порівнювати російського президента з радянськими лідерами. Для них він «сучасний Сталін». До того ж часто до уваги беруться Сергій Шойгу, Сергій Суровікін та «гауляйтери» окупованих Росією територій.

Інтернет-портал «Yahoo» також має підрозділ новин, тож подає російське вторгнення ще в більш позитивному для України ключі. Вони загалом зазначають, що Україна рано чи пізно переможе у війні, і це лише справа часу. Вони часто публікують репортажі з фронту, де чудово показано сміливість і героїзм українських захисників і захисниць. 

Крім того, редакція часто звертає увагу на такі випадки, які сталися, наприклад, з американською баскетболісткою Бріттні Грінер, яку ув’язнили в Російській Федерації. Порушення прав людини для американців це справжній скандал, а отже негативне ставлення до всього російського у них зростає.

Слід зазначити, що схожу позицію має інтернет сайт «Globe and Mail», яке має одну з найвищих позицій у канадському суспільстві. Вони також освітлюють різноманітні приголомшливі випадки в Росії, а наративи мають приблизно такі: росіянам не раді в жодній з країн; росіянам за жодних обставин не можна вірити; росіяни не розуміють сучасної культури, бо в їхній країні брак освіченості; Росія наближається вже навіть не до СРСР, а до Північної Кореї.

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Теги: росія журналіст президент Україна скандал інтернет література вибори ЗМІ росіяни

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