Рекорд світової міграції: 304 млн мігрантів у 2024 році, ООН назвав країну-лідера

Кількість міжнародних мігрантів у світі у 2024 році зросла до 304 млн осіб

Кількість міжнародних мігрантів у світі подвоїлася з 1990 року, досягнувши 304 млн у 2024 році

Кількість міжнародних мігрантів у світі у 2024 році зросла до 304 млн осіб, що вдвічі більше за показник 1990 року. Люди переміщуються через кордони з різних причин, включаючи пошук можливостей працевлаштування, конфлікти та переміщення. Це призвело до того, що деякі країни стали основними напрямками для населення, народженого за кордоном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Visual Capitalist.

Міжнародний мігрант визначається як особа, що проживає в країні, відмінній від країни свого народження, протягом щонайменше 12 місяців, незалежно від причин чи статусу. Ці дані ґрунтуються на звіті Організації Об'єднаних Націй.

інфографіка: Visual Capitalist

У 2024 році Катар мав найвищу у світі частку іноземних громадян у населенні. Міжнародні мігранти становили понад три чверті (76.7%) його населення.

Кілька країн Перської затоки, такі як Катар, Об'єднані Арабські Емірати та Кувейт, очолюють список за часткою мігрантів. Це зумовлено значною залежністю їхніх економік від іноземної робочої сили, де мігранти складають переважну більшість працівників. Ці країни приваблюють мільйони людей до низькооплачуваних робочих місць значною мірою завдяки системі кафала – трудовій системі, що базується на спонсорстві та прив'язує іноземних працівників до їхніх роботодавців.

Декілька невеликих європейських країн, таких як Монако, Ліхтенштейн та Андорра, також мають високу частку мігрантів. Це пояснюється їхньою невеликою чисельністю населення та роллю фінансових чи туристичних центрів.

За загальною чисельністю, Сполучені Штати Америки зафіксували найбільшу кількість міжнародних мігрантів у 2024 році – 52,4 млн.

Україна посідає 50 місце у цьому списку, де мігранти становлять 13.4% населення.

Міграційний коридор з Мексики до США був найжвавішим у світі у 2024 році: понад 10 млн людей, народжених у Мексиці, нині проживають у Сполучених Штатах.

Європа прийняла більше міжнародних мігрантів, ніж будь-який інший регіон, – 94 млн у 2024 році. За нею слідує Північна Америка, до якої входять США, Бермудські острови, Канада, Гренландія, Сен-П'єр і Мікелон, – 61 млн. Ці два регіони протягом останніх кількох десятиліть були головними напрямками імміграції.

Нагадаємо, поки чоловікам призовного віку виїзд заборонений, українки залишають країну і дедалі частіше не повертаються. Про це пише The Telegraph, передає «Главком».

У той же час Польща, Австрія та Литва вже фіксують стрімке зростання кількості українок у своїх вишах.За рік після повномасштабного російського вторгнення, зокрема, вдвічі збільшилося число українських студенток у Польщі. Проте видання зазначає, що всередині самої України ця проблема поки не отримала належної уваги.