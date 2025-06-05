Чи залишаться біженці з України у Канаді: позиція уряду

Наразі в Канаді перебуває близько 300 тис. українських біженців

Канада не готова надати дозвіл на постійне проживання всім українцям, які прибули через війну, заявив міністр імміграції Марк Міллер. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Ukraine Pulse.

Водночас українці в Канаді можуть залишатися в країні, оскільки уряд не планує примусових депортацій. Наразі в Канаді перебуває близько 300 тис. українських біженців.

Міллер наголосив, що надання масового дозволу на постійне проживання могло б надіслати «поразницький меседж стосовно війни в Україні».

Міністр також зазначив, що українці можуть подавати заявки на отримання ПМЖ на загальних умовах, як і всі інші мігранти. Разом із тим уряд запевнив, що поки триває війна, жодного українця не будуть примусово депортувати.

Позиція Канади щодо українських біженців демонструє підтримку, але водночас зберігає загальні імміграційні вимоги. Попри відсутність спрощеного надання ПМЖ, українці в Канаді мають можливість залишатися в країні та шукати шляхи легалізації. Це створює виклики для тих, хто прагне довгострокової стабільності, але дозволяє уряду зберігати послідовну політику щодо війни в Україні.

Нагадаємо, на початку весни уряд Канади ухвалив рішення про продовження статусу тимчасового захисту для українців, які прибули до країни до 31 березня 2024 року в рамках програми CUAET.

До слова, у Канаді різко подорожчали тисячі товарів. Аналіз цін на продукти та споживчі товари в Канаді не приніс нічого втішного громадянам країни. Найбільший «внесок» в зростання цін внесли свіжі овочі, ціни на які зросли на 3,7%.