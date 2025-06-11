Як повернути українських мігрантів? Лібанова пояснила, чого робити категорично не можна

Експертка наголошує: преференції для тих, хто виїхав, можуть спричинити розкол у суспільстві

Докторка економічних наук, професорка, академік Національної академії наук України Елла Лібанова заявила, що Україна має підтримувати повернення воєнних мігрантів, але робити це обережно – без надання їм спеціальних преференцій. За її словами, стимулювати повернення варто забезпеченням безпеки, житла та роботи, але категорично не можна створювати соціальну напругу між тими, хто залишився в країні, і тими, хто виїхав. Про це вона розповіла під час панельної дискусії «Сила спільнот: взаємодія заради стійкого майбутнього», інформує «Главком» з посиланням на YouTube-канал «Women Leaders for Ukraine».

Лібанова розповіла, що кількість зареєстрованих українських воєнних мігрантів становить близько 5 млн. Експертка підкреслює, що демографічна ситуація в Україні залишатиметься складною попри можливе повернення їх з-за кордону: «Ми живемо в умовах депопуляції. Вона в нас буде, навіть якщо ми повернемо оці 5 мільйонів і ще пару мільйонів трудових мігрантів. Якщо ми їх повернемо, то все одно буде депопуляція. Тому що в нас у складі населення надто мало молоді. В цьому проблема. Нема кому народжувати».

Також вона звернула увагу на зростаючу соціальну напругу між тими, хто залишився в Україні, і тими, хто виїхав: «Зараз я б не говорила про те, що суспільство розколоте. Я б сказала, що воно поділене. І перша лінія поділу, найбільш очевидна, – це ті, хто перебувають за кордоном, і ті, хто живуть тут».

Лібанова наголосила, що негативне ставлення до українців за кордоном є штучно створеним: «Давайте серйозно розглянемо цю ситуацію. Хтось з тих, хто тут сидить, дійсно вважає, що наші жінки, які 2022-го року вивезли своїх дітей, там жирують? По клубах ходять? По крутих ресторанах? Ну, це ж неправда. Що відбувається в наших соціальних мережах? Подивіться, будь ласка. Фото, розповіді про те, як вони там шикують. Хто це робить? Можна я не буду називати? І так всі розуміють. Для чого це робиться? З одного боку, для того, щоб посіяти серед тих, хто є тут, не сприйняття тих, хто виїхав».

Лібанова зауважила, що багато українців уже не хочуть повертатися, бо бояться не лише війни: «Значна частина боїться повертатися. Їх просто вже переконали, що тут буде небезпечно. Зрозуміли, що понад усе вони бояться бомбардувань... Крім того, такі мотиви: небезпека, робота, житло. Далеко не останнє місце посідає побоювання того, що їх тут не сприйматимуть».

Також експертка нагадала, що розділення виникає не лише між внутрішніми та зовнішніми мігрантами, але і серед українців, які переїхали всередині країни: «Другий поділ – це між тими, хто весь час жив в Харкові, в Одесі, в Києві, в Сумах. І хто виїхав, скажімо, на Закарпаття або на Буковину або кудись в менш спокійній області. Тут не так гостро, але все одно намагаються посіяти цей поділ».

Головною небезпекою, на думку науковиці, є можливість того, що українська влада почне надавати спеціальні переваги мігрантам: «Найбільше мене турбують дві речі в цьому сенсі. Перше – що наша влада, намагаючись повернути якомога більше наших мігрантів, почне пропонувати їм преференції, яких не будуть мати ті, хто тут весь час жив. Я намагаюся пояснити, що цього робити не можна. Ні в якому випадку. Це ми «ллємо воду на млин» агресора, скажімо так. Не хочу навіть це слово вживати».

«Я абсолютно переконана в тому, що наше суспільство сьогодні сприйме лише один вид преференцій – причому будь-яких – військових. Отут треба віддати належне суспільству. Повага, вдячність – вона просто домінує. Якщо їм будуть надаватися преференції будь-які, це не викличуть жодних проблем в суспільстві», – додала Лібанова.

Раніше «Главком» повідомляв: частка чоловіків працездатного віку серед українців за кордоном становить близько 22%. Загалом через війну Україна демографічно втратила близько 10 мільйонів осіб, з яких за кордоном перебувають приблизно 4,5 мільйона, 66% з них – жінки.

