Губернатор Каліфорнії закликав американців «не піддаватися» Трампу
Губернатор Гевін Ньюсом звернувся до американців і пояснив, чого хоче досягти Трамп у Лос-Анджелесі
Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом на тлі протестів у Лос-Анджелесі виступив із публічним зверненням, звинувативши Дональда Трампа у зловживанні владою та закликав американців протистояти президенту США. Про це повідомляє «Главком».
«Найбільше Дональд Трамп хоче, щоб ви були вірні, мовчали, щоб стати співучасниками в цей момент», – сказав він. За його словами, Каліфорнія може бути першою на шляху Трампа, але на цьому все явно не закінчиться.
«Інші штати – наступні. Демократія – наступна. Демократія зазнає утисків на наших очах. Цей момент, якого ми боялися, настав», – додав він.
JUST IN: CA Gov Gavin Newsom appears to be trying to tear up as he tells Californians to not give into Donald Trump.
“We all need to stand up and be held to a higher level of accountability.”
“If you exercise your First Amendment rights, please do it peacefully. I know many of… pic.twitter.com/Us4BxFCGLc
Раніше Ньюсом оголосив, що подав позов до суду, щоб негайно зупинити мілітаризацію Лос-Анджелеса адміністрацією Трампа. Він пішов на такий крок після того, як Білий дім наказав розгорнути у місті майже п'ять тисяч військовослужбовців.
Губернатор також публічно засудив таку реакцію на протести, назвавши її незаконною та підбурювальною. «Це чоловіки та жінки, навчені для участі в бойових діях за кордоном, а не внутрішні правоохоронні органи», – сказав він, маючи на увазі Національну гвардію та морську піхоту, розміщену нині у Лос-Анджелесі.
Президент США Дональд Трамп також запропонував начальнику прикордонної служби Тому Хоману заарештувати губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома.
Як повідомляв «Главком», 6 червня в Лос-Анджелесі почалися масові затримання нелегальних мігрантів.
Трамп заявив, що Лос-Анджелес згорів би дотла, якби він не ввів туди військові сили.Американським лідер назвав протестувальників «тваринами» та «ворожою силою». Він підтвердив розгортання додаткових військових сил у місті. Нині там перебувають 4 тис. нацгвардійців та 700 морпіхів.
Пізніше стало відомо, що у центрі Лос-Анджелеса оголошено надзвичайний стан і введено комендантську годину через масштабні протести проти імміграційної політики адміністрації Дональда Трампа. Мобілізація морської піхоти США та військ Національної гвардії для реагування на протести в Лос-Анджелесі коштуватиме Міністерству оборони США близько $134 млн.
До слова, голова Чорного конгресового з'їзду Іветт Кларк заявила, що президент Дональд Трамп повинен бути підданий імпічменту через розгортання Національної гвардії в Лос-Анджелесі у відповідь на нещодавні вуличні зіткнення з приводу імміграційного контролю.
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