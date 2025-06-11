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Губернатор Каліфорнії закликав американців «не піддаватися» Трампу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Губернатор Каліфорнії закликав американців «не піддаватися» Трампу
Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом виступив із закликом до американців
фото із відкритих джерел

Губернатор Гевін Ньюсом звернувся до американців і пояснив, чого хоче досягти Трамп у Лос-Анджелесі 

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом на тлі протестів у Лос-Анджелесі виступив із публічним зверненням, звинувативши Дональда Трампа у зловживанні владою та закликав американців протистояти президенту США. Про це повідомляє «Главком».

«Найбільше Дональд Трамп хоче, щоб ви були вірні, мовчали, щоб стати співучасниками в цей момент», – сказав він. За його словами, Каліфорнія може бути першою на шляху Трампа, але на цьому все явно не закінчиться.

«Інші штати – наступні. Демократія – наступна. Демократія зазнає утисків на наших очах. Цей момент, якого ми боялися, настав», – додав він.

Раніше Ньюсом оголосив, що подав позов до суду, щоб негайно зупинити мілітаризацію Лос-Анджелеса адміністрацією Трампа. Він пішов на такий крок після того, як Білий дім наказав розгорнути у місті майже п'ять тисяч військовослужбовців.

Губернатор також публічно засудив таку реакцію на протести, назвавши її незаконною та підбурювальною. «Це чоловіки та жінки, навчені для участі в бойових діях за кордоном, а не внутрішні правоохоронні органи», – сказав він, маючи на увазі Національну гвардію та морську піхоту, розміщену нині у Лос-Анджелесі.

Президент США Дональд Трамп також запропонував начальнику прикордонної служби Тому Хоману заарештувати губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома.

Як повідомляв «Главком», 6 червня в Лос-Анджелесі почалися масові затримання нелегальних мігрантів.

Трамп заявив, що Лос-Анджелес згорів би дотла, якби він не ввів туди військові сили.Американським лідер назвав протестувальників «тваринами» та «ворожою силою». Він підтвердив розгортання додаткових військових сил у місті. Нині там перебувають 4 тис. нацгвардійців та 700 морпіхів.

Пізніше стало відомо, що  у центрі Лос-Анджелеса оголошено надзвичайний стан і введено комендантську годину через масштабні протести проти імміграційної політики адміністрації Дональда Трампа. Мобілізація морської піхоти США та військ Національної гвардії для реагування на протести в Лос-Анджелесі коштуватиме Міністерству оборони США близько $134 млн. 

До слова, голова Чорного конгресового з'їзду Іветт Кларк заявила, що президент Дональд Трамп повинен бути підданий імпічменту через розгортання Національної гвардії в Лос-Анджелесі у відповідь на нещодавні вуличні зіткнення з приводу імміграційного контролю.

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Теги: США Дональд Трамп мігранти протест військові надзвичайний стан мобілізація

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