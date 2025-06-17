США відновлюють затримання усіх без виключень мігрантів – Washington Post

Сполучені Штати можуть втратити більше іммігрантів, ніж отримали у 2025 році

Міністерство внутрішньої безпеки (DHS) США розпорядилося відновити затримання нелегальних мігрантів, які працюють в аграрному секторі, а також у готельному та ресторанному бізнесі. Як повідомляє «Главком», про це пише газета The Washington Post з посиланням на джерела.

За відомостями видання, 16 червня DHS повідомило співробітників про скасування випущеного минулого тижня розпорядження про зупинення імміграційних рейдів на фермах, а також у готелях та ресторанах.

«Не буде безпечних місць для підприємств, які приховують жорстоких злочинців, або навмисно підривають роботу Служби імміграційного та митного контролю», – заявила помічниця міністра внутрішньої безпеки Тріша Маклафлін.

За даними The Washington Post, Сполучені Штати можуть втратити більше іммігрантів, ніж отримали у 2025 році, що стане першим таким явищем за останні 50 років. Економісти кажуть, що «Сполучені Штати можуть вступати на незвідану територію», йдеться у документі Брукінгського інституту та Американського інституту підприємництва.

У звіті йдеться про те, що цей рідкісний випадок відбувається завдяки посиленню адміністрацією Трампа обмежень на кордонах, скасуванню віз та позбавленню мігрантів захисту.

Експерти також попередили, що розрив у робочій силі, ймовірно, продовжуватиме зростати протягом наступних кількох років. З березня робоча сила іноземного походження вже скоротилася більш ніж на 1 мільйон осіб.

Водночас Трамп наказав Імміграційній та митній поліції США (ICE) призупинити рейди в певних галузях промисловості, зокрема в ресторанному бізнесі, готельному бізнесі та сільському господарстві.

Президент висловив стурбованість щодо впливу того, наскільки агресивно ці рейди ICE проводилися по всій країні та на робочих місцях по всій країні. Він додав, що власники бізнесу в сільському господарстві та готельному бізнесі повідомляють про те, що рівень імміграції вилучає давніх працівників, яких важко замінити.

До слова, адміністрація президента США Дональда Трампа цього тижня готується розпочати переміщення тисяч іноземців, які незаконно перебувають у Сполучених Штатах, на військову базу США в Гуантанамо.

Нагадаємо, після приходу до влади 20 січня Трамп неодноразово висловлювався за посилення міграційної політики, проте раніше адміністрація президента розпорядилася призупинити затримання нелегальних мігрантів, які працюють в аграрному секторі, а також у готельному та ресторанному бізнесі.

Раніше 14 червня, в низці великих міст США люди вийшли на мітинги проти політики президента США Дональда Трампа. Протести під назвою No kings («Без королів») відбуваються на тлі святкування 250-річчя армії США, військового параду у Вашингтоні та 79-го дня народження американського лідера.