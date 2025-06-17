Головна Світ Соціум
search button user button menu button

США відновлюють затримання усіх без виключень мігрантів – Washington Post

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
США відновлюють затримання усіх без виключень мігрантів – Washington Post
CША продовжують позбавлятись мігрантів
фото: ticotimes.net

Сполучені Штати можуть втратити більше іммігрантів, ніж отримали у 2025 році

Міністерство внутрішньої безпеки (DHS) США розпорядилося відновити затримання нелегальних мігрантів, які працюють в аграрному секторі, а також у готельному та ресторанному бізнесі. Як повідомляє «Главком», про це пише газета The Washington Post з посиланням на джерела.

За відомостями видання, 16 червня DHS повідомило співробітників про скасування випущеного минулого тижня розпорядження про зупинення імміграційних рейдів на фермах, а також у готелях та ресторанах.

«Не буде безпечних місць для підприємств, які приховують жорстоких злочинців, або навмисно підривають роботу Служби імміграційного та митного контролю», – заявила помічниця міністра внутрішньої безпеки Тріша Маклафлін.

За даними The Washington Post, Сполучені Штати можуть втратити більше іммігрантів, ніж отримали у 2025 році, що стане першим таким явищем за останні 50 років. Економісти кажуть, що «Сполучені Штати можуть вступати на незвідану територію», йдеться у документі Брукінгського інституту та Американського інституту підприємництва.

У звіті йдеться про те, що цей рідкісний випадок відбувається завдяки посиленню адміністрацією Трампа обмежень на кордонах, скасуванню віз та позбавленню мігрантів захисту.

Експерти також попередили, що розрив у робочій силі, ймовірно, продовжуватиме зростати протягом наступних кількох років. З березня робоча сила іноземного походження вже скоротилася більш ніж на 1 мільйон осіб.

Водночас Трамп наказав Імміграційній та митній поліції США (ICE) призупинити рейди в певних галузях промисловості, зокрема в ресторанному бізнесі, готельному бізнесі та сільському господарстві.

Президент висловив стурбованість щодо впливу того, наскільки агресивно ці рейди ICE проводилися по всій країні та на робочих місцях по всій країні. Він додав, що власники бізнесу в сільському господарстві та готельному бізнесі повідомляють про те, що рівень імміграції вилучає давніх працівників, яких важко замінити.

До слова, адміністрація президента США Дональда Трампа цього тижня готується розпочати переміщення тисяч іноземців, які незаконно перебувають у Сполучених Штатах, на військову базу США в Гуантанамо.

Нагадаємо, після приходу до влади 20 січня Трамп неодноразово висловлювався за посилення міграційної політики, проте раніше адміністрація президента розпорядилася призупинити затримання нелегальних мігрантів, які працюють в аграрному секторі, а також у готельному та ресторанному бізнесі.

Раніше 14 червня, в низці великих міст США люди вийшли на мітинги проти політики президента США Дональда Трампа. Протести під назвою No kings («Без королів») відбуваються на тлі святкування 250-річчя армії США, військового параду у Вашингтоні та 79-го дня народження американського лідера.

Читайте також:

Теги: США Дональд Трамп мігранти трудові мігранти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як люди Трампа реагували на українську «Павутину». Огляд американських ЗМІ
Як люди Трампа реагували на українську «Павутину». Огляд американських ЗМІ
5 червня, 09:01
Сварка Трампа та Маска. Нам потрібно радіти чи переживати?
Сварка Трампа та Маска. Нам потрібно радіти чи переживати?
7 червня, 09:07
Трамп провів телефонну розмову із Зеленським. Наступний – Путін
Трамп провів телефонну розмову із Зеленським. Наступний – Путін
19 травня, 17:43
Із російського полону повернулися 390 українців. Це перший етап обміну «1000 на 1000»
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Речники Білого дому утрималися від будь-яких коментарів
Адміністрація Трампа відмовилась коментувати операцію «Павутина»
1 червня, 20:28
Чи вийдуть США з переговорного процесу? Зеленський розказав про свої очікування
Чи вийдуть США з переговорного процесу? Зеленський розказав про свої очікування
28 травня, 10:44
Сьогодні Дональд Трамп проведе пресконференцію в Білому домі разом з Ілоном Маском
Маск стане неофіційним радником Трампа? Версія ABC News
30 травня, 11:47
Адміністрація Трампа здобула перемогу у протистоянні з Associated Press за доступ до президента
Суд дозволив Трампу не пускати журналістів до Овального кабінету та борту Air Force One
7 червня, 03:59
Стрілянина сталася в передмісті Міннеаполісу
У Міннесоті вбито політикиню-демократку, сенатора поранено
14 червня, 20:29

Соціум

США відновлюють затримання усіх без виключень мігрантів – Washington Post
США відновлюють затримання усіх без виключень мігрантів – Washington Post
Європейська комісія пропонуватиме українцям ознайомчі поїздки додому
Європейська комісія пропонуватиме українцям ознайомчі поїздки додому
«Як на пороховій бочці!»: німці протестують проти заводу з виробництва боєприпасів
«Як на пороховій бочці!»: німці протестують проти заводу з виробництва боєприпасів
Китай закликав своїх громадян терміново покинути Ізраїль
Китай закликав своїх громадян терміново покинути Ізраїль
Іран знову випустив ракети в бік Ізраїлю
Іран знову випустив ракети в бік Ізраїлю
Ізраїль знищив іранські F-14 в аеропорту Тегерана
Ізраїль знищив іранські F-14 в аеропорту Тегерана

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
246K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 червня: ситуація на фронті
95K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 червня 2025
47K
Президент США втік із саміту G7? Макрон накинувся на Трампа, деталі скандалу
35K
Трамп терміново повертається у Вашингтон із саміту G-7
34K
На Київщині чоловіка вкусила рідкісна отруйна змія
14K
Пєсков назвав можливу дату поновлення перемовин з Україною

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
Вчора, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
Вчора, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і ліквідні
Українські банки прибуткові і ліквідні
16 червня, 20:57
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua