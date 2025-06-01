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Польща змінила правила міграції. Знайти роботу буде важче

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Польща змінила правила міграції. Знайти роботу буде важче
Нові правила покликані покласти край використанню польської візової системи для обходу закону
фото з відкритих джерел

Польща посилює міграційні правила: зміни для іноземців на ринку праці та в університетах

З неділі, 1 червня 2025 року, у Польщі набувають чинності нові положення, які значно посилюють правила доступу іноземців до ринку праці, університетів та візової системи країни. Польський уряд заявляє, що це черговий крок до відновлення контролю над міграцією та підвищення безпеки громадян. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF FM.

Нові правила є частиною реалізації Міграційної стратегії, ухваленої Радою міністрів у жовтні 2024 року. Їхня головна мета – зменшити зловживання, підвищити прозорість процедур та посилити нагляд за процесами легалізації перебування та працевлаштування іноземців у Польщі.

«Ми впроваджуємо конкретні рішення, які протидіють використанню міграційної системи всупереч її призначенню. Ми прагнемо, щоб міграція до Польщі була легальною, безпечною і служила інтересам держави», – йдеться в комюніке, опублікованому на сайті уряду.

Нові правила покликані покласти край використанню польської візової системи для обходу закону. Кожен кандидат на навчання в Польщі повинен буде продемонструвати знання мови викладання на рівні не нижче B2. Університети будуть зобов'язані інформувати відповідне консульство, якщо студент не зможе навчатися. Крім того, університети будуть зобов'язані перевірити кваліфікацію кандидата, а Національне агентство академічних обмінів (NAWA) підтвердить, чи склав кандидат іспит на атестат зрілості.

«Ми відкриті для всіх з усього світу, хто хоче навчатися в польських університетах, але ми вводимо вимоги, які не дозволять організаторам нелегальної імміграції скористатися цим», – підкреслив прем'єр-міністр.

Також вводиться обмеження на кількість іноземців, прийнятих на навчання, щоб усунути так званих «фіктивних студентів», які використовують університети лише як спосіб обійти візові процедури та працевлаштуватися.

Також буде обмежено доступ до подачі заяв на отримання дозволів на тимчасове проживання та роботу. Нові правила виключають таку можливість для тих, хто має візу або дозвіл на проживання, виданий іншою державою-членом ЄС, а також для тих, хто отримав польську візу, серед іншого, з метою транзиту, участі в культурних або спортивних заходах або навчання.

З 1 червня також зміняться правила доступу іноземців до ринку праці. Старости отримають можливість створювати переліки професій і видів робіт, для яких не будуть видаватися дозволи на працевлаштування іноземців.

Більші повноваження отримають також воєводські центри зайнятості, які раз на пів року повинні будуть аналізувати зарплати, пропоновані на місцевих ринках праці. Посиляться також покарання за нелегальне працевлаштування іноземців.

Нові правила є частиною ширшого плану з очищення міграційної політики. Польща – як запевняє уряд – залишається відкритою для іноземців, але тільки на чітких, прозорих і справедливих умовах. Міграція має бути легальною, безпечною і відповідати реальним потребам держави та ринку праці.

Нагадаємо, українська служба 112 допомогла врятувати чоловіка в польських горах. Зазначається, що до служби 112 на Львівщині надійшов нетиповий виклик: громадянин Польщі травмував ногу, піднімаючись на г. Галич у Республіці Польща, й потребував допомоги.

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Теги: Польща мігранти

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