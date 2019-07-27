Рекордна спека в Європі загрожує льодовикам Гренландії – ООН



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Льодовиковий щит Гренландії охоплює 80% острова і розвивався протягом багатьох тисяч років

Тільки в липні щит Гренландії втратив 160 млрд тонн льоду через поверхневе танення

Жаркий циклон, який прийшов до Європи з Північної Африки, тепер рухається в бік Гренландії.

Про це повідомляє Reuters.

«За прогнозами, і це викликає наше занепокоєння, атмосферний потік зараз транспортуватиме це тепло в Гренландію», - сказала Клер Нулліс, прессекретарка Всесвітньої метеорологічної організації, на черговому брифінгу ООН у Женеві.

Це може спричинити активне танення льоду, як це було в Гренландії у 2012 році, зазначила Нулліс.

«Це призведе до високих температур і, отже, посилення танення льодовикового покриву Гренландії. Ми ще не знаємо, чи досягне воно рівня 2012 року, але вже близько до того», - сказала вона.

Тільки в липні щит втратив 160 млрд тонн льоду через поверхневе танення. Це приблизно еквівалентно 64 мільйонам басейнів розміром з олімпійський стадіон.

«Тільки в липні. Лише поверхневе танення», - підкреслила Нулліс.

Льодовиковий щит Гренландії охоплює 80% острова і розвивався протягом багатьох тисяч років, коли шари снігу спресовуються в лід. Крижаний покрив Гренландії - ключова частина світової кліматичної системи.

Купол льоду досягає висоти 3000 метрів, а загальний обсяг крижаного покриву становить майже 2,9 млн кубічних кілометрів, що дозволило б підняти глобальний рівень моря на сім метрів, якби він повністю розтанув. Танення крижаного покриву Гренландії призведе до ще більших кліматичних змін, адже він має здатність відбивати сонячне випромінювання.

Нагадаємо, швидкість танення льодовиків в Гімалаях збільшилася удвічі за 15 років.