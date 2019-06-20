Швидкість танення льодовиків в Гімалаях збільшилася удвічі за 15 років



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Льодовики меншої висоти втрачають до 5 метрів льоду щороку

Представники Колумбійського університету США повідомили про те, що із 2000 року швидкість танення льодовиків в Гімалаях збільшилася в 2 рази. Про це пише британське видання The Guardian.

Всього вченими було проаналізовано 650 льодовиків. Так, якщо в 1975-2000 році в середньому льодовики втрачали до 22 сантиметрів льоду, то в 2000-16 роках цей показник зріс до 43 сантиметрів.

Льодовики меншої висоти взагалі тануть зі швидкістю 5 метрів на рік. При цьому за останні 40 років було безповоротно втрачено 25% льодовиків Гімалаїв.

Щороку льодовики Гімалаїв втрачають до 8 тон льоду, який не вдається поновити за допомогою снігопадів. Вчені прийшли до таких висновків, дослідивши розсекречені дані американських супутників-розвідників.

За даними дослідження, причиною прискорення процесу танення льодовиків в Гімалаях могло стати потепління в регіоні, зафіксоване метеорологічними станціями.

Як наголошується в дослідженні, середня температура повітря зросла на один градус за Цельсієм в 2000-2016 роках в порівнянні з даними останньої чверті минулого століття.

Зазначено, що в дослідженні, зокрема, був використаний набір цифрових моделей рельєфу і знімки, отримані за допомогою військових супутників американських спецслужб, які використовувалися для розвідки з 1973 по 1980 рік.