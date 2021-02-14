На прохання губернаторів уряд Чехії продовжив надзвичайний стан

Карантинні обмеження у країні зберігатимуться до 28 лютого

Надзвичайний стан у Чехії, введений у звʼяку з пандемією коронавірусу, продовжено на два тижні, до 28 лютого. Як повідомляє Novinky.cz, таке рішення було прийнято на вимогу губернаторів.

Всі губернатори Чехії, в тому числі і мер Праги, звернулися до уряду з проханням продовжити надзвичайний стан в країні. Це було зроблено після того, як у четвер уряд відмовилося продовжувати режим НС в країні. Спочатку надзвичайний стан повинен був завершитися 14 лютого.

При цьому в уряду є низка питань щодо обмежень, які стосуються відновлення навчання в школах. У деяких краях хочуть повернути дітей до школи з 1 березня.

Як повідомлялося раніше, обмеження, введені 30 січня, забороняли вʼїзд до Чехії іноземців зі всіх країн, незалежно від того, в якій зоні країна знаходиться – зеленій, помаранчевій або червоній.