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    На прохання губернаторів уряд Чехії продовжив надзвичайний стан

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    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify"><span lang="uk-UA">Дія попередніх карантинних обмежень у Чехії мала б завершитись сьогодні<br /></span></p> - На прохання губернаторів уряд Чехії продовжив надзвичайний стан

    Дія попередніх карантинних обмежень у Чехії мала б завершитись сьогодні

    Фото: dw.com

    Карантинні обмеження у країні зберігатимуться до 28 лютого

    Надзвичайний стан у Чехії, введений у звʼяку з пандемією коронавірусу, продовжено на два тижні, до 28 лютого. Як повідомляє Novinky.cz, таке рішення було прийнято на вимогу губернаторів.

    Всі губернатори Чехії, в тому числі і мер Праги, звернулися до уряду з проханням продовжити надзвичайний стан в країні. Це було зроблено після того, як у четвер уряд відмовилося продовжувати режим НС в країні. Спочатку надзвичайний стан повинен був завершитися 14 лютого.

    При цьому в уряду є низка питань щодо обмежень, які стосуються відновлення навчання в школах. У деяких краях хочуть повернути дітей до школи з 1 березня.

    Як повідомлялося раніше, обмеження, введені 30 січня, забороняли вʼїзд до Чехії іноземців зі всіх країн, незалежно від того, в якій зоні країна знаходиться – зеленій, помаранчевій або червоній.

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    Теги: Чехія мер надзвичайний стан уряд коронавірус
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