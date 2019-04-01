Reuters видалив скандальну статтю ВВС про зустріч Порошенка з Трампом



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Міжнародне агентство Reuters

Видання опублікувало окреме повідомлення про відкликання відповідного матеріалу в своїй відкритій стрічці новин

Агентство Reuters видалило матеріал про те, що українська сторона нібито заплатила за продовження зустрічі президента Петра Порошенка з главою Білого дому Дональдом Трампом.

Видання опублікувало окреме повідомлення про відкликання відповідного матеріалу в своїй відкритій стрічці новин.

«Матеріал від 23 травня 2018 року під назвою «Україна заплатила адвокату Трампа Коену, щоб організувати переговори в Білому домі BBC», видалений після повідомлення з боку BBC про те, що її повідомлення було некоректним», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, декілька днів тому британська служба BBC вибачилася перед президентом України Петром Порошенком і погодилася виплатити відшкодування за некоректний матеріал

Йдеться про текст, у якому йшлося про те, що сторона Петра Порошенка заплатила гроші за те, аби продовжити його зустріч з президентом США Дональдом Трампом. У ньому зазначали, що за це адвокату Дональда Трампа Майклу Коену перерахували 400 тисяч доларів.

Статтю опублікували на сайті ВВС у травні 2018 року, однак невдовзі видалили. Ця інформація також звучала у програмі BBC на телебаченні.

Після цього Порошенко подав до суду на BBC за матеріал про оплату ним зустріч зі з Трампом. У позові зазначалося, що BBC відмовилось опублікувати спростування або вибачення.

Як повідомлялося, Порошенко судитиметься із телеканалом «1+1». «Я твердо переконаний, що червона лінія перейдена», - зазначив президент.

Крім того телеканал «1+1» серед загальнонаціональних електронних ЗМІ є лідером у поширенні маніпулятивних матеріалів.