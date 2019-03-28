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    BBC вибачилося перед Порошенком за неправдиву статтю

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    Президент Петро Порошенко - BBC вибачилося перед Порошенком за неправдиву статтю
    Президент Петро Порошенко

    Також ВВС виплатить українському президенту компенсацію

    Британська служба BBC вибачилася перед президентом України Петром Порошенком і погодилася виплатити відшкодування за некоректний матеріал.

    Про це повідомило саме ВВС.

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    Йдеться про текст, у якому йшлося про те, що сторона Петра Порошенка заплатила гроші за те, аби продовжити його зустріч з президентом США Дональдом Трампом. У ньому зазначали, що за це адвокату Дональда Трампа Майклу Коену перерахували 400 тисяч доларів.

    Статтю опублікували на сайті ВВС у травні 2018 року, однак невдовзі видалили. Ця інформація також звучала у програмі BBC на телебаченні.

    Після цього Порошенко подав до суду на BBC за матеріал про оплату ним зустріч зі з Трампом. У позові зазначалося, що BBC відмовилось опублікувати спростування або вибачення.

    Як повідомлялося,  Порошенко судитиметься із телеканалом «1+1».  «Я твердо переконаний, що червона лінія перейдена», - зазначив президент.

    Крім того телеканал «1+1» серед загальнонаціональних електронних ЗМІ є лідером у поширенні маніпулятивних матеріалів.

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