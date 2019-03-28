BBC вибачилося перед Порошенком за неправдиву статтю



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Президент Петро Порошенко

Також ВВС виплатить українському президенту компенсацію

Британська служба BBC вибачилася перед президентом України Петром Порошенком і погодилася виплатити відшкодування за некоректний матеріал.

Про це повідомило саме ВВС.

Йдеться про текст, у якому йшлося про те, що сторона Петра Порошенка заплатила гроші за те, аби продовжити його зустріч з президентом США Дональдом Трампом. У ньому зазначали, що за це адвокату Дональда Трампа Майклу Коену перерахували 400 тисяч доларів.

Статтю опублікували на сайті ВВС у травні 2018 року, однак невдовзі видалили. Ця інформація також звучала у програмі BBC на телебаченні.

ВВС вибачилася за поширення брехні про Президента України і тому за рішенням суду заплатить йому компенсацію. Чекаємо на вибачення 1+1 https://t.co/Vam1HlwJh1 — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 28 березня 2019 р.

Після цього Порошенко подав до суду на BBC за матеріал про оплату ним зустріч зі з Трампом. У позові зазначалося, що BBC відмовилось опублікувати спростування або вибачення.

Як повідомлялося, Порошенко судитиметься із телеканалом «1+1». «Я твердо переконаний, що червона лінія перейдена», - зазначив президент.

Крім того телеканал «1+1» серед загальнонаціональних електронних ЗМІ є лідером у поширенні маніпулятивних матеріалів.