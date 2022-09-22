РФ має план, як записати більше росіян в гарматне м'ясо

Наприклад, причиною не служити не зможе бути плоскостопість і сколіоз

У Росії хочуть скоротити список хвороб, які дають відстрочку від служби

У Росії можуть скоротити список захворювань, які дозволяють звільнитися від військової служби. Таку пропозицію висунула так звана «сенаторка», від Криму Ольга Ковітіді, пишуть пропагандистські ЗМІ. На її думку, цілий ряд захворювань можна визнати такими, що не перешкоджають призову. Як приклад вона навела плоскостопість і сколіоз.

«Необхідно оновити критерії придатності до військової служби, виключити захворювання, при яких призовник визнається непридатним до служби», – сказала Ковітіді.

Вона пояснила це тим, що зараз країні потрібна «не тільки добровольча професійна армія, але і збільшення резерву придатних до служби молодих людей».

Нагадаємо, 21 вересня у багатьох містах Росії вже пройшли акції проти війни з Україною та мобілізації, оголошеної президентом РФ Володимиром Путіним. Поліція затримала 1320 осіб, більшість із них – у Москві та Петербурзі. У кількох відділах поліції у Москві затриманим вручали повістки у військкомати.

Як відомо, рух «Весна» закликав росіян виходити у суботу, 24 вересня, на нові акції проти мобілізації.

21 вересня президент Росії звернувся до громадян із заявою про початок часткової мобілізації у країні. Після цього міністр оборони Сергій Шойгу перерахував категорії громадян, які будуть призиватися. Він зазначив, що із запасу будуть призиватися росіяни, які вже мають бойовий досвід. Також до цієї категорії потрапляють люди з необхідною для армії військово-обліковою спеціальністю. Загалом, за підрахунками Міноборони, буде призвано 300 тис. резервістів.

Тим часом росіяни тікають від мобілізації в країну, яку раніше бомбили та окупували (відео). Також на російських кордонах зібралися довгі черги з громадян РФ, які бажають залишити свою країну після оголошення часткової мобілізації. У соцмережах оприлюднено чимало відео черг на кордонах Росії з Фінляндією, Грузією, Казахстаном, Монголією та іншими державами.