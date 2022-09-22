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Росіяни тікають від мобілізації в країну, яку раніше бомбили та окупували (відео)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Росіяни тікають від мобілізації в країну, яку раніше бомбили та окупували (відео)
Громадяни РФ зібралися у багатокілометровий затор: тікають від мобілізації 
скріншот із відео

Росіянка показала чергу на виїзд на кордоні з Грузією 

На кордоні Росії з Грузією утворилася багатокілометрова черга з машин. Поточну обстановку на під'їзді до контрольно-пропускного пункту «Верхній Ларс» розповіла росіянка, що стоїть у заторі, пишуть російські ЗМІ.

Мешканка міста Владикавказ розповіла, що стоїть у черзі на перетин кордону з шостої ранку і просунулась лише на кілометр.

«До самого кордону нам поки що далеко, – розповідає вона. – Здається, що ось-ось за горою буде видно митницю, але цього, на жаль, не відбувається». 

Росіянка зазначила, що деякі машини намагаються нахабно об'їхати чергу по зустрічній смузі.  

«Через таких зухвальців ми й не рухаємося, – повідомила вона. – Дівчина, з якою мені вдалося поговорити, стоїть тут із другої години ночі. І навіть вона практично не просунулась». 

Туристка наголосила, що приблизно п'ять років тому простояла у черзі на кордоні з Грузією 19 годин.  

«Хочу сказати, що зараз пробка набагато довша, ніж того разу», –  додала росіянка. 

Як відомо, 21 вересня президент Росії звернувся до громадян із заявою про початок часткової мобілізації у країні. Після цього міністр оборони Сергій Шойгу перерахував категорії громадян, які будуть призиватися. Він зазначив, що із запасу будуть призиватися росіяни, які вже мають бойовий досвід. Також до цієї категорії потрапляють люди з необхідною для армії військово-обліковою спеціальністю. Загалом, за підрахунками Міноборони, буде призвано 300 тис. резервістів.

Після цього стало відомо, що на російських кордонах зібралися довгі черги з громадян РФ, які бажають залишити свою країну після оголошення часткової мобілізації. У соцмережах оприлюднено чимало відео черг на кордонах Росії з Фінляндією, Грузією, Казахстаном, Монголією та іншими державами.

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Теги: росія машини мобілізація черга затор

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