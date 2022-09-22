Білоруські силовики відстежують росіян, які переховуються від мобілізації 

Неохочих стати гарматним м'ясом будуть відловлювати?

Білоруські силовики почали відслідковувати росіян, які намагаються втекти від часткової мобілізації. Про це стало відомо виданню «Наша Нива».

За даними ЗМІ, ще вчора, 21 вересня, в Білорусі був даний усний наказ встановлювати росіян, які приїхали переховуватися від мобілізації.

«Поки що на рівні усних розпоряджень доручено спостерігати за «квартирами на добу», входити в контакт із власниками житла... Нові машини у дворах із російськими номерами також наказали відстежувати. Збирати інформацію, перевіряти документи», – розповів один із оперативників.

Нагадаємо, 21 вересня у багатьох містах Росії вже пройшли акції проти війни з Україною та мобілізації, оголошеної президентом РФ Володимиром Путіним. Поліція затримала 1320 осіб, більшість із них – у Москві та Петербурзі. У кількох відділах поліції у Москві затриманим вручали повістки у військкомати.

Як відомо, рух «Весна» закликав росіян виходити у суботу, 24 вересня, на нові акції проти мобілізації.

21 вересня президент Росії звернувся до громадян із заявою про початок часткової мобілізації у країні. Після цього міністр оборони Сергій Шойгу перерахував категорії громадян, які будуть призиватися. Він зазначив, що із запасу будуть призиватися росіяни, які вже мають бойовий досвід. Також до цієї категорії потрапляють люди з необхідною для армії військово-обліковою спеціальністю. Загалом, за підрахунками Міноборони, буде призвано 300 тис. резервістів.

Тим часом росіяни тікають від мобілізації в країну, яку раніше бомбили та окупували (відео). Також на російських кордонах зібралися довгі черги з громадян РФ, які бажають залишити свою країну після оголошення часткової мобілізації. У соцмережах оприлюднено чимало відео черг на кордонах Росії з Фінляндією, Грузією, Казахстаном, Монголією та іншими державами.