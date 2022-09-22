Американський генерал пророкує поразку рашистів після мобілізації

Ходжес: «Нинішня поведінка Путіна нагадує мені Гітлера, який в останні дні Третього Рейху муштрував хлопців»

Останні рішення російського диктатора Володимира Путіна нагадують поведінку Адольфа Гітлера, коли той в останні дні Третього Рейху намагався залучити побільше вояків. Про це заявив генерал у відставці, колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес в інтерв’ю Bild.

«Нинішня поведінка Путіна нагадує мені Гітлера, який в останні дні Третього Рейху муштрував хлопців і старців для Вермахту. Іронія долі: Путін робить те, що робили нацисти» – сказав Ходжес.

У відповідь на запитання, чи зможе мобілізація сприяти зміні ходу війни в Україні, генерал заявив, що «без потужної артилерійської підтримки ці війська будить самим лише гарматним м’ясом, яке сидітиме цієї зими в холодних мокрих окопах під час того, як українські сили просуватимуться вперед».

Щодо ядерної зброї, то генерал Ходжес не виключає її застосування. «Але ядерна зброя найбільш ефективна, коли не застосовується. З огляду на її стримуючий потенціал» – зазначив він.

«Так, Путін холодний, як лід, але не божевільний: він добре знає, що тоді США повинні будуть повністю втягнутися у цю війну. Пентагон вже надав президенту Джо Байдену список варіантів на такий випадок» – сказав Ходжес, зазначивши, що є ще російські генерали, які хотіли б мати майбутнє і після Путіна.

Нагадаємо, триває 211 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, не припиняє ведення повітряної розвідки.