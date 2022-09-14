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Депутати з усієї РФ вимагають відставки Путіна: які міста повстають проти диктатора

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Депутати з усієї РФ вимагають відставки Путіна: які міста повстають проти диктатора
Для добробуту РФ необхідна зміна влади 
фото з відкритих джерел

У країні-терористці прозріли: їхній диктатор завдає шкоди майбутньому країни

Десятки муніципальних депутатів у різних містах Росії вимагають усунення Володимира Путіна з посади президента країни услід за пітерськими та московськими обранцями. Про це йдеться в інтерв'ю для Deutsche Welle авторки петиції Ксенії Торстрьом, муніципальної депутатки із Санкт-Петербурга.

«Географія розширилася – від Нижнього Новгорода до Якутська, Новосибірська та Томська. Загалом дуже багато міст», – розповіла авторка петиції Ксенія Торстрьом.

За її словами, петицію вже другий день підписують депутати місцевих рад по всій країні, станом на 13 вересня було 47 підписів. Головний посил – Путін шкодить майбутньому Росії та її громадянам.

Торстрьом стверджує, що ще на початку повномасштабного вторгнення вони випустили «антивоєнну заяву, яку підписали приблизно 100 осіб».

«Тому зараз, коли запитують, де ж ми були ці пів року і чому тільки зараз прокинулися, це несправедливо. Із самого початку депутати виступали проти», – сказала вона.

Нагадаємо, днями рада депутатів муніципального округу Ломоносовський у Москві звернулася до президента Росії Володимира Путіна з вимогою піти у відставку. У зверненні наголошується, що після другого терміну Путіна «все пішло наперекосяк», тому для добробуту РФ необхідна зміна влади.

Раніше російський депутат від партії «Яблоко» муніципального округу Смольнінське у Санкт-Петербурзі Микита Юферєв звернувся до Держдуми з проханням відсторонити Володимира Путіна з посади президента. 

До слова, раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що головним досягненням так званої «військової спецоперації» в Україні стало укріплення суверенітету. А те, що весь цивілізований світ об’єднується проти Росії, як переконує Путін, піде тільки на користь РФ.

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Теги: росія путін диктатор

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