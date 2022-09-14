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Британська розвідка повідомила, де Росія купує зброю

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка повідомила, де Росія купує зброю
Іранскі ударні БПЛА Shahed-136
фото з відкритих джерел

Росія, найімовірніше, вперше розмістила іранські безпілотні літальні апарати в Україні

Росія майже напевно дедалі частіше закуповує зброю в інших держав, на які поширюються жорсткі санкції, таких як Іран та Північна Корея, оскільки її власні запаси виснажуються. Про це йдеться у щоденному звіті розвідки міноборони Великої Британії.  

«Росія, найімовірніше, вперше розмістила іранські безпілотні літальні апарати в Україні. 13 вересня 2022 року українські офіційні особи повідомили, що їхні сили збили БПЛА Shahed -136 під Куп'янськом, в районі успішного наступу України, що триває», – йдеться в повідомленні.

Shahed-136 – ударний БПЛА односторонньої дії із заявленою дальністю польоту 2500 кілометрів. Подібні системи іранського виробництва, ймовірно, використовувалися при нападах на Близькому Сході, зокрема проти нафтового танкера MT MERCER STREET у липні 2021 року.

У британській розвідці зазначають, що втрата Shahed -136 поблизу лінії фронту говорить про те, що існує реальна можливість того, що Росія намагається використати цю систему для завдання тактичних ударів, а не по стратегічним цілям в глибині української території.

Як повідомлялося, 12 вересня Збройні Сили України вперше знищили іранський ударний безпілотний літальний апарат.

Нагадаємо, США підтвердили, що Іран передав Росії безпілотники.

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Теги: росія зброя Велика Британія британська розвідка

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