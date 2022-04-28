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    РФ висилає японських дипломатів, звинувачуючи прем’єра в наклепі

    Японія та РФ обмінялися висилкою дипломатів із країн - РФ висилає японських дипломатів, звинувачуючи прем’єра в наклепі
    Японія та РФ обмінялися висилкою дипломатів із країн

    Росії не подобається позиція Японії щодо агресії російської армії в України

    Міністерство закордонних справ Росії заявило, що вишле вісім японських дипломатів. Про це повідомляє Japan Today.

    Росія зажадала, японські дипломати покинули РФ до 10 травня, заявивши, що адміністрація прем'єр-міністра Фуміо Кісіди нібито поширює наклеп щодо дій російської армії в Україні і вживає відверто ворожі політичні заходи, які завдають шкоди відносинам співпраці двох країн.

    Раніше в цьому місяці Японія прийняла рішення про висилку восьми росіян, у тому числі дипломатів посольства Росії. Японський уряд відмовився назвати імена висланих дипломатів, але серед них точно не було посла Росії в Японії Михайла Галузіна.

    Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що контрзаходи з боку Москви очікуються, але його уряд вживе всіх можливих заходів для захисту діяльності японських громадян і бізнесу в Росії.

    Нагадаємо, Японія скоротить імпорт російського вугілля.

    Також Японія забороняє експорт предметів розкоші у РФ.

    11 квітня в Токіо опублікували рішення про замороження активів найбільших банків Росії. Також у Японії ввели обмеження проти 398 фізичних та 28 юридичних осіб країни-агресора.

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    Теги: росія окупанти Японія війна Україна окупація #stoprussia
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    РФ висилає японських дипломатів, звинувачуючи прем’єра в наклепі