РФ висилає японських дипломатів, звинувачуючи прем’єра в наклепі

Росії не подобається позиція Японії щодо агресії російської армії в України

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що вишле вісім японських дипломатів. Про це повідомляє Japan Today.

Росія зажадала, японські дипломати покинули РФ до 10 травня, заявивши, що адміністрація прем'єр-міністра Фуміо Кісіди нібито поширює наклеп щодо дій російської армії в Україні і вживає відверто ворожі політичні заходи, які завдають шкоди відносинам співпраці двох країн.

Раніше в цьому місяці Японія прийняла рішення про висилку восьми росіян, у тому числі дипломатів посольства Росії. Японський уряд відмовився назвати імена висланих дипломатів, але серед них точно не було посла Росії в Японії Михайла Галузіна.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що контрзаходи з боку Москви очікуються, але його уряд вживе всіх можливих заходів для захисту діяльності японських громадян і бізнесу в Росії.

Нагадаємо, Японія скоротить імпорт російського вугілля.

Також Японія забороняє експорт предметів розкоші у РФ.

11 квітня в Токіо опублікували рішення про замороження активів найбільших банків Росії. Також у Японії ввели обмеження проти 398 фізичних та 28 юридичних осіб країни-агресора.

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