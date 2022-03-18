Японія ввела санкції проти чиновників та держкомпаній РФ
Обмеження застосують проти представників Міноборони і МЗС Росії
Уряд Японії вкотре розширив список санкції проти Росії. Під обмеження потрапили 15 представників міністерств і дев’яти держкомпаній та організацій країни-агресорки.
Їм заморозили активи та заборонили транзакції. Про це повідомили в японському МЗС.
Зазначається, що Кабінет міністрів Японії вніс до списку санкцій офіційну представницю МЗС Росії Марію Захарову і вісім заступників міністра оборони РФ.
Обмеження торкнуться й державних компаній та організацій агресора, зокрема:
- «Рособоронекспорту»;
- «Вертольотів Росії»;
- Об'єднаної авіабудівної корпорації.
Нагадаємо, Японія ввела санкції проти російських і білоруських громадян і компаній.
Також Японія ввела санкції проти Путіна, Лаврова та Медведєва.
А ще Японія заборонить експорт 57 найменувань продукції в Росію.
Крім того, Японія позбавить РФ особливого статусу в торгівлі.
До слова, Японія зробила заяву на тлі агресії Путіна в Україні. Як відомо, Японія вперше в історії надасть Україні допомогу для армії.
Як повідомлялося, Японія заборонила експорт до РФ і Білорусі понад 300 товарів та технологій.