Японія ввела санкції проти чиновників та держкомпаній РФ

У Токіо розширили санкційний список проти Росії

Обмеження застосують проти представників Міноборони і МЗС Росії

Уряд Японії вкотре розширив список санкції проти Росії. Під обмеження потрапили 15 представників міністерств і дев’яти держкомпаній та організацій країни-агресорки.

Їм заморозили активи та заборонили транзакції. Про це повідомили в японському МЗС.

Зазначається, що Кабінет міністрів Японії вніс до списку санкцій офіційну представницю МЗС Росії Марію Захарову і вісім заступників міністра оборони РФ.

Обмеження торкнуться й державних компаній та організацій агресора, зокрема:

«Рособоронекспорту»;

«Вертольотів Росії»;

Об'єднаної авіабудівної корпорації.

Нагадаємо, Японія ввела санкції проти російських і білоруських громадян і компаній.

Також Японія ввела санкції проти Путіна, Лаврова та Медведєва.

А ще Японія заборонить експорт 57 найменувань продукції в Росію.

Крім того, Японія позбавить РФ особливого статусу в торгівлі.

До слова, Японія зробила заяву на тлі агресії Путіна в Україні. Як відомо, Японія вперше в історії надасть Україні допомогу для армії.

Як повідомлялося, Японія заборонила експорт до РФ і Білорусі понад 300 товарів та технологій.

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