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    Японія ввела санкції проти чиновників та держкомпаній РФ

    У Токіо розширили санкційний список проти Росії - Японія ввела санкції проти чиновників та держкомпаній РФ
    У Токіо розширили санкційний список проти Росії
    фото з відкритих джерел

    Обмеження застосують проти представників Міноборони і МЗС Росії

    Уряд Японії вкотре розширив список санкції проти Росії. Під обмеження потрапили 15 представників міністерств і дев’яти держкомпаній та організацій країни-агресорки.

    Їм заморозили активи та заборонили транзакції. Про це повідомили в японському МЗС.

    Зазначається, що Кабінет міністрів Японії вніс до списку санкцій офіційну представницю МЗС Росії Марію Захарову і вісім заступників міністра оборони РФ.

    Обмеження торкнуться й державних компаній та організацій агресора, зокрема:

    • «Рособоронекспорту»;
    • «Вертольотів Росії»;
    • Об'єднаної авіабудівної корпорації.

    Нагадаємо, Японія ввела санкції проти російських і білоруських громадян і компаній.

    Також Японія ввела санкції проти Путіна, Лаврова та Медведєва.

    А ще Японія заборонить експорт 57 найменувань продукції в Росію.

    Крім того, Японія позбавить РФ особливого статусу в торгівлі.

    До слова, Японія зробила заяву на тлі агресії Путіна в Україні. Як відомо, Японія вперше в історії надасть Україні допомогу для армії.

    Як повідомлялося, Японія заборонила експорт до РФ і Білорусі понад 300 товарів та технологій.

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    Теги: МЗС росія окупанти Японія санкції Міноборони війна Україна уряд окупація #stoprussia
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    Японія ввела санкції проти чиновників та держкомпаній РФ