Японія висилає вісьмох російських дипломатів і оголосила нові санкції проти РФ

Японія застосує додаткові санкції щодо близько 400 росіян

Влада Японії оголосила про висилку вісьмох російських дипломатів та торгових представників через вторгнення РФ в Україну. Про це повідомляє видання The Japantimes із посиланням на МЗС країни.

«Рішучими заходами проти Росії та підтримкою українському народу ми дамо зрозуміти, що міжнародна спільнота ніколи не прийме обурення Росії, а Японія стоїть разом з Україною», – заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, передає Reuters.

Також країна оголосила новий пакет санкцій проти Росії.

Він передбачає:

поступове зниження імпорту вугілля з Росії із подальшою повною його забороною;

заборону імпорту обладнання, деревини та горілки з Росії;

заморожування активів російських «Сбербанка» та «Альфа-банка»;

додаткові санкції щодо близько 400 росіян, включаючи депутатів та людей, які мають відношення до армії РФ, а також 20 організацій, пов'язаних з військовою сферою;

заборону на інвестиції до РФ.

Нагадаємо, Росія висилає 45 співробітників посольств і консульств Польщі. Також через загрозу нацбезпеці країни, Міністерство закордонних справ Іспанії вирішило видворити близько 25 російських дипломатів.

Як повідомлялося, раніше про висилку дипломатів рф заявили у МЗС Швеції (3), Данії (15) та Італії (30). Уряд Німеччини визнав 40 російських дипломатів «небажаними особами», у Франції - близько 30 дипломатів, діяльність яких суперечить інтересам безпеки країни. Всього за останні два тижні було видворено з країн ЄС понад 150 російських дипломатів.