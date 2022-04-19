Японія виділить Україні костюми хімзахисту і дрони

У відомстві пообіцяли й надалі надавати допомогу Україн

Міністерство оборони Японії передасть Україні комплекти ядерного, біологічного та хімічного захисту (NBC), а також дрони в межах допомоги для протистояння російській збройній агресії. Про це повідомляється в офіційному Twitter міністерства.

«Міністерство оборони Японії вирішило надати українському уряду костюми NBC, маски NBC і дрони», – йдеться у повідомленні.

У відомстві пообіцяли й надалі надавати допомогу Україні.

«Боротьба українців за свою країну все ще триває, відтак Міноборони Японії буде і надалі надавати нашу максимальну підтримку. За Україну», – додали в міністерстві.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів домовився з Японією про залучення допомоги у 13 млрд єн. Раніше повідомлялося, що Японія виділила $100 млн для допомоги українським біженцям.