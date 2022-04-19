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    Японія виділить Україні костюми хімзахисту і дрони

    Японія виділить Україні костюми хімзахисту і дрони
    фото з відкритих джерел

    У відомстві пообіцяли й надалі надавати допомогу Україн

    Міністерство оборони Японії передасть Україні комплекти ядерного, біологічного та хімічного захисту (NBC), а також дрони в межах допомоги для протистояння російській збройній агресії. Про це повідомляється в офіційному Twitter міністерства.

    «Міністерство оборони Японії вирішило надати українському уряду костюми NBC, маски NBC і дрони», – йдеться у повідомленні.

    У відомстві пообіцяли й надалі надавати допомогу Україні.

    «Боротьба українців за свою країну все ще триває, відтак Міноборони Японії буде і надалі надавати нашу максимальну підтримку. За Україну», – додали в міністерстві.

    Нагадаємо, Кабінет Міністрів домовився з Японією про залучення допомоги у 13 млрд єн. Раніше повідомлялося, що Японія виділила $100 млн для допомоги українським біженцям.

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    Теги: росія окупанти Японія війна гуманітарна допомога Україна окупація #stoprussia
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    Японія виділить Україні костюми хімзахисту і дрони