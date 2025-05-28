Як контроль росіян над ЗАЕС може вплинути на окупацію Дніпропетровщини: дані ISW

РФ прагне зберегти свій контроль над ЗАЕС

Підготовка Кремля до встановлення постійного контролю над окупованою Росією Запорізькою атомною електростанцією (ЗАЕС) свідчить про плани Москви незаконно окупувати та анексувати додаткову територію України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики повідомляють, що супутникові знімки з початку лютого 2025 року до 23 травня 2025 року свідчать про те, що Росія проклала 90 км ліній електропередачі поблизу Азовського моря на окупованих територіях Донецької та Запорізької областей. – «Ці нові лінії електропередачі є першими ознаками того, що Росія намагається реалізувати свій давній план щодо підключення ЗАЕС до власної енергосистеми».

21 травня очільник російського державного оператора атомної енергетики Росатом Олексій Ліхачов заявляв, що Росатом розробив план виведення ЗАЕС «на повну потужність».

«Це свідчить про намір Росії вивести реактори ЗАЕС з їхнього поточного стану «холодного зупину». Ще рік тому, у травні 2024 року, Ліхачов заявляв про свою згоду з оцінкою Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) про те, що перезапуск ЗАЕС наразі «неможливий» і що першою умовою для перезапуску ЗАЕС має бути забезпечення її безпеки – або через гарантії безпеки, або після того, як лінія фронту зміститься далі від ЗАЕС», – додали аналітики.

Крім того, експерти ISW нагадали, що російські чиновники також посилили свою риторику, посилаючись на нібито історичні зв’язки Росії з т.зв. Новоросією – вигаданим регіоном, в який РФ включає всю східну та південну частини України. Крім того, російські гауляйтери на окупованих територіях України нещодавно закликали Росію взяти під контроль райони Дніпропетровської області уздовж Дніпра, які Росія не контролює і не анексувала.

Фахівці Інституту вивчення війни підкреслюють, що російське розуміння про неіснуючу «Новоросію» включає зокрема і територію безпосередньо навпроти ЗАЕС на правому березі Дніпра.

«Тож зусилля Росії щодо підключення ЗАЕС до російської енергосистеми свідчать про те, що РФ прагне зберегти свій контроль над ЗАЕС та безпечно експлуатувати її. Це означає, що РФ, ймовірно, розраховує значно відсунути лінію фронту від Запорізької АЕС або планує окупувати та анексувати Дніпропетровську область», – йдеться у звіті.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки можуть бути разом зацікавленими в тому, щоб повернути Запорізьку АЕС під контроль України, та розпочати її експлуатацію для реалізації спільних енергетичних проєктів в процесі відновлення та відбудови України.

Також зазначалося, що США в рамках питання завершення війни в Україні розглядають ідею нейтральної території навколо Запорізької атомної електростанції.

Нагадаємо, «Главком» із посиланням на джерела писав, що Запорізька атомна станція може стати одним із пунктом переговорів України і Росії щодо зупинки війни. Українська влада наполягатиме на відновленні контролю за атомною станцією, і, за даними джерела, ймовірність повернення станції доволі висока