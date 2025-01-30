Розвідка назвала мобілізаційні плани Росії у 2025 році

У 2025 році Російська Федерація має намір мобілізувати щонайменше 280 тис. осіб

Для поповнення втрат окупаційної армії у війні проти України Росія розраховує залучити щонайменше 126 тис. осіб із так званого «спецконтингенту». Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Як зазначає розвідка, йдеться про росіян, які відбувають покарання у тюрмах, перебувають під слідством, мають заборгованості за кредитами та інші проблеми.

За даними ГУР, у середньому для покриття втрат окупаційної армії РФ планує мобілізовувати по 10 тис. осіб «спецконтингенту» щомісяця.

Загалом для заміщення втрат наявних військових частин та зʼєднань у війні проти України Кремль у 2025 році має намір мобілізувати щонайменше 280 тис. осіб.

Нагадаємо, мобілізаційний резерв України на сьогодні становить 3,7 млн людей. А загальна кількість громадян чоловічої статі віком від 25 до 60 років – 11,1 млн.

Як повідомлялося, Україна планує мобілізувати 160 тис. осіб у період з листопада 2024 до лютого 2025 року. Однак військові експерти та українські чиновники скептично оцінюють можливість досягнення цієї мети, заявивши, що реалістичніше очікувати призову до 100 тис. осіб.

За словами члена комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського, говорити про припинення бойових дій не доводиться, тому мобілізація триватиме як і раніше.

Раніше Веніславський заявив, що навіть якщо Верховна Рада ухвалить закон про демобілізацію, масового звільнення з військової служби військовослужбовців не буде навіть протягом наступних трьох місяців.

До слова, українська влада завершує розробку реформи, яка мала б допомогти залучити до війська чоловіків віком від 18 до 25 років.